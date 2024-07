Mandat za prędkość w drodze na wakacje. Policja prowadzi akcję specjalną

Wraz z początkiem lipca 2024 policja rozpoczęła nową ogólnopolską akcję prewencyjną o nazwie „prędkość”. Oznacza to m.in. wzmożone kontrole drogowe i zero pobłażania dla osób przekraczających dozwoloną szybkość. Funkcjonariusze zapowiedzieli zero tolerancji, a to oznacza, że mandaty posypią się lawinowo.

Zdjęcie Policja prowadzi akcję specjalną. Na celowniku konkretne przewinienia / NewsLubuski / East News