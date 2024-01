Maciej Wisławski i Cupra Leon. Słynny pilot rajdowy odebrał nowy samochód

W Formentorze czułem się jak w dobrze skrojonym garniturze. Jako osoba bardzo wysoka czułem się na jego pokładzie naprawdę komfortowo. Silnik 1.5 TSI 150 KM zapewnił mi naprawdę dużo sportowych emocji, a nie jest to wcale najmocniejsza wersja tego modelu. Obserwując branżę motoryzacyjną od kilkudziesięciu lat, mogę śmiało powiedzieć, że co jakiś czas na rynku pojawiało się auto, które gromadzi rzeszę fanów. Uważam, że Formentor to właśnie jeden z takich samochodów.

skomentował Maciej Wisławski.