Limitowane Toyoty GR Yaris trafią pod młotek. To auta inspirowane mistrzami

O dwóch specjalnych wersjach Toyoty GR Yaris - Ogier i Rovanperä - wiemy tak naprawdę już wszystko. To wyjątkowe edycje inspirowane prawdziwymi mistrzami kierownicy, które na tle tych “zwykłych" - choć do tego samochodu to słowo nie pasuje - wyróżniają się nie tylko pod względem wyglądu i dodatków, ale także prowadzeniem. Do tej pory tajemnicą była tylko dostępność oraz cena, ale najnowszy komunikat polskiego importera rozwiał wszelkie wątpliwości. Na nasz rynek trafią trzy egzemplarze i wszystkie zostaną sprzedane w toku licytacji.

Limitowane Toyoty GR Yaris trafią do Polski

Zgodnie z oficjalnymi informacjami wolumen tych specjalnych edycji miał być mocno ograniczony i jak widać, producent dotrzymał słowa. Polski oddział marki Toyota otrzymał tylko trzy egzemplarze - dwa w wersji Rovanperä Edition i jeden w wersji Ogier Edition. Z uwagi na tak skromną dostępność, ów samochody zostaną wylicytowane między autoryzowanymi dealerami.

Jak wziąć udział w licytacji limitowanej Toyoty GR Yaris?

Klienci mogą zgłosić chęć wzięcia udziału w licytacji kontaktując się z najbliższym salonem. Następnie wystarczy wypełnić wniosek i przesłać formularz. Aukcje będą się odbywały za pośrednictwem wewnętrznego portalu Toyota Leasing Polska, a wygra podmiot, który w wyznaczonym czasie zaoferuje za samochód najwyższą kwotę.

Cena wywoławcza wszystkich trzech egzemplarzy została określona na kwotę 279 900 zł, a każda kolejna oferta musi być wyższa od poprzedniej o kwotę min. 300 zł. Warto jednak podkreślić, że importer zobowiązał się przekazać nadwyżkę środków - czyli każdą złotówkę powyżej kwoty 279 900 zł - na cel charytatywny dla Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

Licytacje odbędą się w dniach:

od 16 września (g. 12.00) do 21 września (g. 12.00) - licytacja dwóch aut w wersji Rovanperä Editon,

od 23 września (g. 12.00) do 28 września (g. 12.00) - licytacja jednego auta w wersji Ogier Editon.

Którą Toyotę GR Yaris wybrać - Ogier czy Rovanperä?

Wersja “Ogier Edition" stworzona przy współpracy z Sebastianem Ogierem wyróżnia się szarym lakierem Stealth Grey, a na grillu i felgach ma widoczną francuską flagę, co jest nawiązaniem do narodowości ośmiokrotnego mistrza świata. Auto zdobią też naklejki przypominające o zdobytych przez Ogiera tytułach. Na przednich drzwiach widnieją naklejki zespołou TOYOTA GAZOO Racing, a na tylnej klapie emblemat Ogier Edition. Samochód odróżnia się także tylnym spojlerem z włókna węglowego i pomalowanymi na niebiesko zaciskami hamulcowymi.

W kabinie natomiast mamy tabliczkę upamiętniającą mistrza WRC i czerwone, szare oraz niebieskie nici na fotelach, kierownicy, drążku zmiany biegów i dźwigni hamulca ręcznego. W wersji Ogiera dostępne są dwa specjalne tryby napędu na cztery koła - Seb oraz Morizo. W pierwszym trybie mechanizmy o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i z tyłu tak dystrybuują moc, by większość trafiała na tylną oś, a auto umożliwiało uślizg tylnych kół. Kierowca zyskuje dzięki temu lepszą kontrolę i wyczucie samochodu. W trybie Morizo napęd został skalibrowany tak, by kierowca miał do dyspozycji najlepsze osiągi i mógł uzyskiwać powtarzalne wyniki na torze.

Toyota GR Yaris Ogier Edition

lakier Matt Stealth Grey

naklejki mistrza WRC na przednich błotnikach

felgi aluminiowe BBS w rozmiarze 18x8J

zaciski pomalowane na niebiesko

naklejki TOYOTA GAZOO Racing na przednich drzwiach

emblemat Ogier Edition na klapie bagażnika

nowy spojler dachowy z włókna węglowego

flaga Francji oraz logo TOYOTA GAZOO Racing na kołach

grill ozdobiony motywem francuskiej flagi

tabliczka upamiętniająca mistrzostwo WRC na desce rozdzielczej

cyfrowe zegary GR ze specjalnymi motywami dla trybów jazdy Morizo i Seb

przeszycie kierownicy nawiązujące do barw narodowych Francji (czerwony/szary/niebieski)

szare obszycia foteli, dźwigni zmiany biegów oraz hamulca ręcznego

Wersję specjalną “Rovanperä Edition" charakteryzuje trzykolorowe malowanie nadwozia nawiązujące do motywów umieszczonych na kasku fińskiego kierowcy. Na przednich błotnikach znajdują się naklejki mistrza WRC, a przednie drzwi i tylny zderzak ozdobiono napisem TOYOTA GAZOO Racing. Na tylnej klapie umieszczono z kolei emblemat Rovanperä Edition. Dodatkowo auto wyposażono w 18-calowe felgi aluminiowe BBS i tylny regulowany spojler z włókna węglowego. We wnętrzu obszycie tapicerki nawiązuje do fińskich barw narodowych, a przed pasażerem, tak jak w Ogier Edition, umieszczono tabliczkę okolicznościową.

W tym wydaniu zamiast trybów “Gravel" oraz “Track" mamy do dyspozycji tryby “Donut" i “Kalle". Pierwsze ustawienie odzwierciedla pasję najmłodszego rajdowego mistrza świata do driftingu. Moc przekazywana jest głównie na tylną oś, a tryb umożliwia z łatwością zerwanie przyczepności tylnych kół, jazdę w poślizgu oraz wykonywanie obrotów auta w miejscu. W przypadku trybu "Kalle" napęd wykorzystuje tylny mechanizm o ograniczonym poślizgu oraz tylną przekładnię różnicową o stałej prędkości, uzyskując linearną charakterystykę prowadzenia. Wchodząc w zakręt, auto przekazuje więcej mocy na tylną oś, a mocniejsze wciśnięcie pedału przyspieszenia na wyjściu z niego zwiększa moc na przedniej osi, by jak najefektywniej przejechać łuk.

Toyota GR Yaris Rovanperä Edition

trzykolorowe malowanie nadwozia

naklejki mistrza WRC na przednich błotnikach

felgi aluminiowe BBS

naklejki TOYOTA GAZOO Racing na przednich drzwiach oraz tylnym zderzaku

emblemat Rovanperä Edition na klapie bagażnika

regulowany spojler tylny z włókna węglowego

logo TOYOTA GAZOO Racing na kołach

tabliczka upamiętniająca mistrzostwo WRC na desce rozdzielczej

cyfrowe zegary GR ze specjalnymi motywami dla trybów jazdy Donut i Kalle

przeszycie kierownicy nawiązujące do barw narodowych Finlandii (niebieski/szary)

szare i niebieskie obszycia foteli, dźwigni zmiany biegów oraz hamulca ręcznego

W obydwu odmianach pod maską pracuje trzycylindrowy silnik 1.6 o mocy 280 KM i 390 Nm, a cały moment obrotowy trafia na cztery koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej.