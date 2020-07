O 7 kradzieży i 2 próby kradzieży katalizatorów samochodowych jest podejrzany 29- letni mieszkaniec gminy Masłów. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji I w Kielcach, gdy w piątek wczesnym rankiem wycinał urządzenie z zaparkowanego na osiedlu Szydłówek fiata. Ponadto śledczy zwalczający przestępczość przeciwko mieniu ustalili, że mężczyzna dokonywał podobnych przestępstw na terenie powiatu skarżyskiego.

Zdjęcie /Policja

Do zatrzymania doszło w ostatni piątek, o godzinie 3 nad ranem. Kontrolujący rejon Szydłówka policjanci zwrócili uwagę na podejrzanie zachowującego się mężczyznę, leżącego pod jednym pojazdem. Gdy stróże prawa podeszli bliżej, zauważyli że nieznajomy przy użyciu szlifierki najprawdopodobniej demontuje coś z zaparkowanego fiata. Okazało się, że 29- latek z gminy Masłów już odciął katalizator z zamiarem kradzieży. Mężczyzna został zatrzymany.



Do sprawy włączyli się śledczy z Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu kieleckiej komendy. Funkcjonariusze z tej komórki ustalili, że 29- latek ma na swoim sumieniu więcej tego typu przestępstw. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanemu 7 zarzutów kradzieży katalizatora i 2 usiłowań. Mieszkaniec gminy Masłów demontował urządzenia na terenie Kielc i powiatu skarżyskiego. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.



Zdjęcie / Policja

