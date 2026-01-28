W skrócie Robert Kubica, Yifey Ye i Phil Hanson w sezonie 2026 ponownie wystąpią w barwach zespołu AF Corse w serii WEC.

Zespół AF Corse po udanym sezonie 2025 potwierdził utrzymanie dotychczasowego składu na kolejny rok.

Sezon WEC 2026 rozpocznie się w Katarze, a wyścig 24h Le Mans zaplanowano na 13-14 czerwca.

Robert Kubica, Yifey Ye oraz Phil Hanson w sezonie 2026 ponownie zasiądą za kierownicą Ferrari w barwach prywatnego zespołu AF Corse. Informacja została oficjalnie potwierdzona we wtorkowe popołudnie. Sprawdzony skład po raz kolejny stanie do walki o tytuł mistrza świata WEC oraz zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.

AF Corse potwierdził powrót Roberta Kubicy

Choć kibice długo wyczekiwali oficjalnego komunikatu, potwierdzenie pełnego składu nie jest większym zaskoczeniem. Sezon 2025 przyniósł bowiem ekipie samochodu z numerem 83 wyjątkowe sukcesy. Zespół AF Corse zdobył puchar FIA World Cup for Hypercar Teams i sięgnął po wicemistrzostwo świata WEC, ustępując jedynie fabrycznej ekipie Ferrari. Kulminacją sezonu była jednak wygrana w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Dla Roberta Kubicy oznaczało to historyczny triumf - pierwszy Polak zwyciężył w klasyfikacji generalnej tej legendarnej rywalizacji.

Miniony sezon najlepszym w historii Ferrari

Sezon 2025 w wyścigach długodystansowych zapisał się również jako jeden z najlepszych w historii Ferrari. Włoski producent sięgnął po mistrzostwo świata, triumfował w 24-godzinnym wyścigu Le Mans oraz wygrał klasyfikację producentów. Najskuteczniejszą załogą całego cyklu okazał się fabryczny zespół Ferrari z numerem 51, w składzie Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi i James Calado. Zdecydowanie mniej powodów do zadowolenia miała Toyota, która mimo zwycięstwa w Bahrajnie zakończyła sezon bez tytułu mistrzowskiego wśród producentów.

Dla Roberta Kubicy sukcesy w wyścigach długodystansowych są naturalną kontynuacją imponującej kariery. Triumf w Le Mans w klasie Hypercar nie tylko ugruntował jego pozycję w światowym motorsporcie, ale także sprawił, że Polak dołączył do elitarnego grona kierowców, którzy wygrywali zarówno w Formule 1, jak i w cyklu WEC. W tym wyjątkowym gronie znajdują się jedynie Fernando Alonso i Mark Webber.

Kalendarz FIA WEC 2026 rok. Kiedy Le Mans?

Sezon mistrzostw świata WEC w 2026 roku rozpocznie się prologiem zaplanowanym na 22-23 marca w Katarze, gdzie rozegrana zostanie również pierwsza runda cyklu. Następnie rywalizacja przeniesie się do Europy - m.in. na tor w Imoli oraz do belgijskiego Spa. Druga część sezonu będzie miała charakter międzykontynentalny i obejmie rundy w Sao Paulo, Austin, Fuji oraz Bahrajnie. Bez wątpienia najważniejszym punktem kalendarza dla kibiców Roberta Kubicy pozostanie wyścig w Le Mans, zaplanowany na 10-14 czerwca 2026 roku.

28.02 - 01.03.2026: Katar (1812 km Lusail)

17.04 - 19.04.2026: 6h Imola (Włochy)

07.05 - 09.05.2026: 6h Spa-Francorchamps (Belgia)

13.06 - 14.06.2026: 24h Le Mans (Francja)

12.07.2026: 6h Sao Paulo (Brazylia)

06.09.2026: Lone Star Le Mans (USA, Austin)

27.09.2026: 6h Fuji (Japonia)

07.11.2026: 8h Bahrajnu (Sakhir)

