Kuba Wojewódzki ma stanąć przed sądem. Chodzi o słynne zdjęcie i 250 km/h

Spis treści: 01 Kuba Wojewódzki przed sądem

02 Kuba Wojewódzki i zdjęcie z jazdy z prędkością 250 km/h

03 Samochody Kuby Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki przed sądem

Kuba Wojewódzki stanie przed sądem za jazdę 250 km/h! To dzięki naszemu zawiadomieniu rok temu pamiętacie jak chwalił się tym na swoim Instagramie? Dostarczyliśmy to zdjęcie na policję i po roku mamy odpowiedź. (...) Dość bezkarności celebrytów - pisze w oświadczeniu stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Jak zapowiada MJN, stowarzyszenie przyłączy się do sprawy jako strona społeczna i zadba o argumenty dla sądu.

Celebryci w Polsce nie mogą być nadzwyczajną kastą. Obywatel, który chwali się łamaniem przepisów, i to w tak rażący sposób, musi ponieść konsekwencje. Będziemy przekonywać sąd do niedawania Kubie taryfy ulgowej piszę Miasto Jest Nasze w swoim oświadczeniu

Zastanawia jednak, w jaki sposób stowarzyszenie miałoby przekonać sąd na skazanie Kuby Wojewódzkiego. Wygląda na to, że MJN nie dysponuje żadnymi dodatkowymi dowodami w tej sprawie, a na podstawie istniejących trudno będzie ukarać osobę za jazdę z prędkością 250 km/h na podstawie zdjęcia wykonanego z fotela pasażera.

Kuba Wojewódzki i zdjęcie z jazdy z prędkością 250 km/h

Słynne zdjęcie we wnętrzu Ferrari F12tdf Berlinetta, na którym widać licznik prędkości z wartością250 km/h, które na swoim profilu instagramowym udostępnił Kuba Wojewódzki, wykonane zostało z fotela pasażera - nie mamy więc pewności czy Kuba Wojewódzki prowadził pojazd. Nie ulega jednak wątpliwości, że sytuacja miała miejsce na publicznej drodze. Co więcej - zielone tablice informacyjne nad jezdnią dowodzą, że chodzi o Polskę, a nie żadną "niemiecką autostradę".

Internauci nie zostawili na zachowaniu Wojewódzkiego suchej nitki, wytykając mu butę, arogancję i jawną drwinę z przepisów Prawa o ruchu drogowym. Nie brakuje też złośliwych komentarzy mówiących o statusie społecznym gwiazdora, któremu "wolno więcej". Policja wszczęła wówczas postępowanie wyjaśniające.

Samochody Kuby Wojewódzkiego

Sam Wojewódzki, słynący ze swojej słabości do szybkich aut, nie odniósł się do tych zarzutów. Przypominamy, że samochodowy dorobek showmana to m.in.: BMW M3, Dodge Viper, kilka Porsche 911 (w tym m.in. GT3) czy różne modele Ferrari (m.in. 430). Wojewódzki chwalił się też np. zakupem Lamborghini Aventadora LP700-4.