Co sprawia, że w branży transportowej jest tylu niezadowolonych ze swojej pracy kierowców? Z najnowszego badania przeprowadzonego wspólnie przez firmy Ineli i Eurowag wynika, że lwia część ankietowanych (76 proc.) na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy poważnie myślało o zmianie pracy. Wśród najczęstszych powodów wymieniano m.in.:

chęć spędzania większej ilości czasu w domu

problemy w komunikacji z pracodawcą

problemy z dotrzymywaniem obietnic i brak szacunku

problemy z uczciwym rozliczaniem pracy i dostępem do nowoczesnego sprzętu

Niskie zarobki i tęsknota za rodziną

Kluczową kwestią, która skłania dziś 35 proc. ankietowanych do zmiany stanowiska lub pracy, są także niesatysfakcjonujące zarobki. Równie istotnym czynnikiem jest pragnienie spędzenia większej ilości czasu w domu i z bliskimi - tak w ankiecie przeprowadzonej przez Inelo z Eurowag odpowiedziało 27 proc. respondentów. Wynika z tego, że co czwarty kierowca ma problemy z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.





Kierowcy zawodowi zmienią pracę? To główne powody Powód Procent ankietowanych Większe wynagrodzenie w innej firmie 35 proc. Chęc spędzenia więcej czasu w domu 27 proc. Słaba komunikacja z obecnym pracodawcą 9 proc. Zmiana systemu jazdy 8 proc. Zmiana rodzaju transportu 8 proc. Inny system wynagrodzenia 7 proc. Rozliczenie zgodne z pakietem mobilności 5 proc. Zmiana kierunków jazdy 3 proc.

Praca za kierownicą ciężarówki od kierowcy wymaga pełnego skupienia w pracy, doświadczenia, bycia wytrwałym i odpornym na stres. Jeżeli dołożymy do tego długie godziny spędzone w trasie, samotność i rozłąkę z bliskimi, obciążenie psychiczne znacznie wzrasta i coraz mniej osób decyduje się na tę pracę. Tomasz Czyż, główny ekspert ds. rozwiązań technologicznych, Inelo z Grupy Eurowag.

Chaos w grafiku i życiu prywatnym

Kwestią, która również wpływa na samopoczucie kierowców, jest sposób, w jaki zaplanowana jest ich praca. Według 20 proc. ankietowanych, kierowcy cenią sobie jasny i przewidywany harmonogram, co pozwala im lepiej gospodarować czasem w pracy i podczas odpoczynku. Z kolei 12 proc. kierowców uważa, że istotnym czynnikiem jest również dostęp do bezpiecznych miejsc odpoczynku z odpowiednimi warunkami sanitarnymi. Brak dostępu do czystych toalet i pryszniców stanowi w branży ogromny problem.

Sytuację można poprawić. Oto sugestie ankietowanych

W trakcie przeprowadzania badań zapytano również, co zwiększyłoby zadowolenie kierowców z wykonywania pracy. Blisko 30 proc. wskazało wyższe zarobki, zdaniem 17 proc. wzajemny szacunek, w opinii 11 proc. byłoby to wywiązywanie się z obietnic, a kolejne 10 proc. uczciwe rozliczanie zgodnie z przepisami. Zdaniem reszty większe zadowolenie przyniosłoby również: jasne zasady i warunki współpracy (8 proc.) wymiana floty (7 proc.), inny system pracy (6 proc.) czy benefity poza wynagrodzeniem, np. ubezpieczenie (6 proc.)

Niepokojący wydaje się fakt, że mniej niż 6 proc. kierowców w Europie to osoby poniżej 25 roku życia. To oznacza, że branża się starzeje, a w miejsce osób, które odchodzą pojawia się coraz mniej młodych pracowników. Kiedy kilka lat temu przeprowadzaliśmy badania dotyczące charakterystyki tego zawodu w naszym kraju, uzyskaliśmy odpowiedź, że polski kierowca ma średnio 42 lata, co również nie napawa optymizmem. A prognozy dla UE pokazują, że w ciągu najbliższej dekady nawet 1,2 mln stanowisk pracy kierowców może nie zostać obsadzonych tylko z powodu odejść na emeryturę. - Łukasz Włoch, ekspert ds. analiz i rozliczeń, Inelo z Grupy Eurowag

Branża transportowa się starzeje

Kierowców w branży transportowej jest coraz mniej, napływ nowych pracowników nie zrekompensuje straty, jaką przewiduje raport Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU). Wynika z niego, że w przyszłym roku może się zwolnić nawet 11 proc. stanowisk, czyli o 4 proc. więcej, niż w porównaniu do roku poprzedniego. Co jest przyczyną? Jednym z głównych powodów jest starzejąca się populacja kierowców ciężarówek w Europie. Okazuje się, że co trzeci szofer w UE ma powyżej 55 lat, a w ciągu najbliższych lat wielu z nich odejdzie na emeryturę. Przy problemach zgłaszanych przez samych kierowców trudno się spodziewać, by na ich miejsce szykowały się tłumy nowych.