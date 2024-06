Korepetycje u egzaminatora. Będzie łatwiej zdobyć prawo jazdy?

Spis treści: 01 Egzaminatorzy na prawo jazdy chcą zmian w przepisach

02 Zdawalność egzaminu na prawo jazdy w Polsce jest niska

03 Czy egzaminatorzy na prawo jazdy powinni móc dawać korepetycje?

Egzaminatorzy na prawo jazdy chcą zmian w przepisach

Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność-80 w WORD przesłał do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka petycję w sprawie "zmniejszenia ograniczeń stawianych egzaminatorom kandydatów na kierowców pracujących Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego i umożliwienie im prowadzenia działalności gospodarczej". Taki zakaz został wprowadzony w styczniu 2011 roku i zdaniem przedstawicieli związku zawodowego jego wprowadzenie było "nieuzasadnione i dyskryminujące".

Jak łatwo się domyślić, egzaminatorzy chcieliby móc "dorabiać po godzinach", szkoląc kandydatów na kierowców i przygotowywać ich do egzaminu. Według rządzących taka możliwość dawałaby pole do nadużyć, ale zdaniem przedstawicieli związku zawodowego, był to tylko pretekst do wprowadzenia uderzających w egzaminatorów przepisów. Nie wyjaśniają jednak, jaki ich zdaniem, był prawdziwy powód zakazywania im prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedstawiciele organizacji związkowej wskazują natomiast, że ustawa o kierujących pojazdami wprowadza na egzaminatorów inne ograniczenia, które "zabezpieczają obiektywizm prowadzenia egzaminu państwowego". Owo "zabezpieczenie" to art. 57 wspomnianej ustawy, który stwierdza, że egzaminator nie może przeprowadzać egzaminu dla osoby:

z którą pozostaje w stosunkach prawnych

która była szkolona przez instruktora lub wykładowcę, z którymi egzaminator pozostaje w stosunkach prawnych

która była szkolona w ośrodku szkolenia kierowców z którym egzaminator pozostaje w stosunkach prawnych

która była szkolona w ośrodku szkolenia kierowców - w przypadku gdy egzaminator uczestniczył w kontroli działalności tego ośrodka

Ponadto egzaminator nie może podejmować dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody dyrektora WORD, co również ma gwarantować, że nie podejmie pracy, która mogłaby wpłynąć na obiektywizm.

Podobną petycję, o umożliwienie egzaminatorom na prawo jazdy prowadzenia działalności gospodarczej, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność-80 w WORD przesyłał już w 2021 oraz 2022 roku. Wtedy ministerstwo nie przychyliło się do jego wniosku. Teraz mamy jednak nowy rząd.

Zdawalność egzaminu na prawo jazdy w Polsce jest niska

Według danych z początku 2024 roku najłatwiej egzamin teoretyczny zdać w ośrodku w Bydgoszczy, gdzie zdawalność wynosi 88 proc. Natomiast najtrudniej jest w Krakowie, gdzie zdaje jedynie 47 proc. osób podchodzących do egzaminu.

Znacznie większym wyzwaniem jest egzamin praktyczny, gdzie ponownie najlepiej wypada Bydgoszcz z wynikiem 59 proc. zaliczeń. Najtrudniej zdać jest natomiast w Opolu, gdzie udaje się to tylko 24 proc. kandydatów na kierowców.

Uśredniając w skali całego kraju egzamin teoretyczny zalicza 55 proc. osób, zaś praktyczny 39 proc. To słabe wyniki.

Czy egzaminatorzy na prawo jazdy powinni móc dawać korepetycje?

Łatwo zrozumieć, dlaczego egzaminatorzy nie powinni zajmować się doszkalaniem kandydatów na kierowców. Przy tak niskim współczynniku zdawalności, pojawiałaby się oczywista pokusa do nadużyć. Pewnie niejeden przyszły kierowca wykupiłby parę godzin u egzaminatora w nadziei, że ten nie tylko przekaże mu kilka "sztuczek" na zdanie lub zwróci uwagę na to, jakie podchwytliwe zadania może dostać na egzaminie, ale także "porozmawia z kim trzeba", żeby jego kursant zdał.

Albo wyobraźmy sobie, że jakiś ośrodek szkolenia kierowców oferuje dla chętnych dodatkowe jazdy z egzaminatorem właśnie. Podkreślając, że to poprawia zdawalność, ale oczywiście w żaden sposób nie sugerując, że chodzi o nieuczciwe praktyki i korupcję, tylko o przekazanie dodatkowej wiedzy kursantowi.

Naturalnie, cytowane wcześniej przepisy zabraniają egzaminatorowi przeprowadzanie egzaminu z osobą, którą wcześniej doszkalał. Nietrudno jednak wyobrazić sobie, że egzaminatorzy mogliby się "dogadać" między sobą i wzajemnie chronić swoich kursantów.

Czy to jednak rzeczywiście możliwe? Warto pamiętać, że od lat wszystkie egzaminy są nagrywane, więc na każdy nieuczciwie zaliczony egzamin byłby dowód.