Kontrole na granicy z Niemcami. Tysiące zatrzymanych w kilka miesięcy

Miały potrwać kilka dni, a mija już ósmy miesiąc. Jak wynika z najnowszych statystyk policji, opublikowanych przez dziennik “Neue Osnabruecker Zeitung", w wyniku stacjonarnych kontroli na wschodnich granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią, policja zatrzymała tysiące poszukiwanych osób i kilkanaście tysięcy imigrantów.

Kontrole na granicach Niemiec trwają od października

Wzmożone działania były inicjatywą federalnej minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD). Wszystko po to, by walczyć z przemytnikami, nielegalnym handlem i przestępczością. Po kilku miesiącach widać zadowalające efekty. Początkowo kontrole miały potrwać tylko kilka dni, a później dwa miesiące. Finalnie decyzją Faeser trwają aż do teraz, ponieważ z każdym tygodniem zatrzymanych jest coraz więcej.

Potrzeba uszczelnienia granicy wynika też z zagrożeń, jakie wiążą się ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, które zostaną rozegrane w Niemczech już w tym miesiącu. UEFA Euro 2024 rozpocznie się meczem 14 czerwca 2024 r. na mieszczącym 67 000 widzów stadionie w Monachium. Finał odbędzie się 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Nancy Faeser - minister spraw wewnętrznych Niemiec poinformowała, że wszystkie służby bezpieczeństwa przygotowują się do tego wydarzenia i zapowiedziała "obecność policji w dużej liczbie" wszędzie tam, gdzie gromadzi się dużo ludzi.



Zdjęcie Niemcy prowadzą kontrole na wschodnich granicach od października 2023 roku. / Mateusz Kotowicz/REPORTER / East News

Kontrole na granicach Niemiec. Statystyki nie kłamią

Od 17 października ub. roku do 30 kwietnia tego roku na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią niemieckie służby zatrzymały w sumie 5 048 osób z wydanym nakazem aresztowania. W tym samym okresie zarejestrowano 31 205 osób, które figurowały w policyjnych bazach. W 3 527 przypadkach udało się udaremnić przewóz broni, narkotyków czy materiałów wybuchowych. Co więcej, w ciągu tych kilku miesięcy ujawniono 36 161 niedozwolonych wjazdów migrantów. Łącznie przez granicę przemycono 7401 osoby, za co aresztowano łącznie 824 podejrzanych osób.

Kontrole na granicach Niemiec. Korki i utrudnienia

Kierując się w stronę Niemiec warto mieć na uwadze, że przed stacjonarnymi punktami kontroli tworzą się spore kolejki. Przed wakacyjnym wyjazdem lepiej mieć to na uwadze. Tyczy się to zwłaszcza kierowców minivanów, jak i kierowców busów. Pogranicznik chętnie skontroluje wszystkie dokumenty i zerknie do ładowni. Według najnowszych informacji, kontrole na niemieckich granicach przedłużono do 15 grudnia.