Z danych opublikowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że około 9 proc. polskich dróg jest w „złym” stanie technicznym i wymaga natychmiastowych napraw. Choć może się to wydawać niepokojące, jest to znacząca poprawa w porównaniu do 2023 roku, gdy odsetek takich odcinków wynosił aż 15 proc. Do perfekcji wciąż jednak daleko, a co gdyby drogi mogły regenerować się samodzielnie?