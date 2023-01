Koniec problemów z parkowaniem? Ten Hyundai potrafi jeździć bokiem

Pierwsze wzmianki o nowej technologii opracowywanej przez Hyundai Mobis pojawiły się w 2018 roku. Wtedy to południowokoreański koncern zaprezentował światu moduły e-Corner, które miały znaleźć się w samochodach przyszłości.

Rozwiązanie bazowało na nowoczesnej platformie, której główna innowacja polegała na zastąpieniu tradycyjnego układu napędowego i podwozia, oddzielnymi modułami wyposażonymi w system cyfrowego sterowania "by-wire". Dzięki temu inżynierom udało się wyeliminować ograniczenia płynące z mechanicznego połączenia wszelkich elementów, a to pozwoliło na zwiększenie obrotu każdego z kół do niemal 90 stopni.

Reklama

Zdjęcie Moduły e-Corner / materiały prasowe

Rewolucja w parkowaniu i nie tylko

Do zalet takiego rozwiązania nie trzeba nikogo przekonywać. Samochód wyposażony w opisywaną technologię mógłby wjeżdżać w równoległe miejsca parkingowe bez konieczności trudnego manewrowania.

Wszystkie koła skrętne to także znaczące ułatwienie w przypadku np. zawracania w ciasnym miejscu. Udowodnił to zresztą pokaz Hyundaia w 2021, który zaimplementował swój innowacyjny system do niewielkiego prototypu, elektrycznego pojazdu użytkowego.

Zdjęcie e-Corner podczas pokazu w 2021 roku / materiały prasowe

Hyundai idzie o krok dalej

Teraz jednak południowokoreański producent poszedł o krok dalej i zdecydował się zamontować rozwiązanie w koncepcyjnym pojeździe bazującym na seryjnym Hyundaiu Ioniq 5.

Jak można zobaczyć na opublikowanym filmie, moduły e-Corner bez problemu sprawdzają się w przypadku standardowego samochodu. Przedstawiciele Hyundaia twierdzą nawet, że system jest na tyle zoptymalizowany, że można go zainstalować w samochodach o różnych typach nadwozia - od kompaktów, przez sedany, aż po flagowe SUV-y.

Wideo youtube

e-Corner także u innych producentów?

Co więcej, koncern podkreśla, że technologia nie będzie ograniczona wyłącznie do samochodów należących do Hyundai Motor Group. Plany zakładają udostępnienie jej na zasadzie współpracy także innym producentom samochodów.

Kiedy tak się stanie? Na ten moment nie wiadomo. Hyundai zapewnia, że rozwiązanie będzie gotowe do 2025 roku. Jeśli wszystko pójdzie po myśli konstruktorów i inżynierów, być może już za kilka lat czeka nas prawdziwa rewolucja w manewrowaniu samochodem.

Pozostaje zatem trzymać kciuki by pomysł Hyundaia się przyjął i nie podzielił losu m.in słynnego "piątego koła" opatentowanego niegdyś przez Brooksa Walkera.

***