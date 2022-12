Kolejne miasto wprowadza ograniczenie do 30 km/h. Mieszkańcy to popierają?

Spis treści: 01 Amsterdam objęty strefą tempo 30

Amsterdam objęty strefą tempo 30

Pomysłodawcą wprowadzenia na terenie Amsterdamu ograniczenia prędkości do 30 km/h, jest burmistrz, którego poparli radni koalicji rządzących partii. Odpowiadająca za politykę transportową Melanie van der Horst już zapowiedziała, że rozpoczęto odpowiednie kroki, w kierunku wprowadzenia odpowiednich zmian.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, ograniczenie prędkości do 30 km/h obejmować będzie 80 proc. ulic Amsterdamu, a więc około 270 km. Wszystkie je trzeba dostosować teraz pod względem oznakowania, a także na nowo zsynchronizować sygnalizację świetlną. Władze miasta planują także przeprowadzenie odpowiedniej kampanii edukacyjnej, aby przygotować mieszkańców na zmiany.

Wprowadzenie strefy tempo 30 w Amsterdamie ma wejść w życie w grudniu 2023, ale na części ulic odbędzie się to już wcześniej.

Jakie korzyści ma dać ograniczenie prędkości do 30 km/h?

Zdaniem władz Amsterdamu, wprowadzenie na większości miejskich ulic strefy tempo 30, pozwoli na zmniejszenie liczby wypadków o 20-30 procent. Średnio co roku ginie tam 20 osób, a kolejne 800 zostaje rannych.

Obniżenie limitu prędkości ma być wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Według badań, 67 proc. z nich uważa, że ulice w ich mieście są niebezpieczne lub bardzo niebezpieczne, zaś 83 proc. wini za to zbyt dużą prędkość.

Według radnych Amsterdamu, obniżenie limitu prędkości do 30 km/h będzie miało pozytywny wpływ także na poziom hałasu w mieście. Nie wiemy jednak czy są to przekonania poparte badaniami tego, jak głośny jest samochód, kiedy jedzie poniżej 30 km/h (wszak to prędkość maksymalna, której przekroczyć nie wolno) na drugim biegu. Pojawia się też pytanie jak wpłynie to na emisję spalin, skoro kierowcy będą musieli użytkować swoje samochody w sposób daleki od optymalnego (z technicznego punktu widzenia).

Strefy tempo 30 coraz bardziej popularne

Coraz częściej pojawiają się informacje, że jakieś duże europejskie miasto, chce wprowadzić strefę tempo 30. W październiku na przykład informowaliśmy, że zastanawiają się nad tym władze Warszawy. Ograniczenie prędkości do 30 km/h wprowadzono w połowie minionego roku w Paryżu. Jak później informowaliśmy, doprowadziło to do poważnych utrudnień w ruchu oraz fali protestów.

