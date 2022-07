Kolejna ofiara elektryfikacji. Spalinowe Renault Megane przechodzi do historii

Przez lata produkcji Renault Megane mocno ewoluowało. Kolejne generacje dostępne były jako hatchback, sedan, kombi, a nawet kabriolet. To już przeszłość

To ostatni moment na spalinowe Renault Megane

Popularny francuski kompakt do tej pory mógł być napędzany szeroką gamą jednostek napędowych. Dostępne były silniki benzynowe, Diesla i układy hybrydowe.

Jednak zaostrzające się normy emisji spalin oraz plany elektryfikacji gamy modelowej sprawiły, że nowa generacja dostępna jest wyłącznie w wersji elektrycznej Megane E-Tech i to on zajmie miejsce wersji spalinowej w ofercie Renault.

Co prawda brak na ten moment oficjalnego potwierdzenia, ale wiele wskazuje na to, że ostatnie egzemplarze spalinowego Megane trafią do klientów na początku przyszłego roku. To więc ostatni moment, aby takie auto zamówić.



Renault Megane - czwarta generacja ostatnią

Od 1996 roku Megane doczekało się czterech generacji, wielu wersji nadwoziowych i silnikowych oraz kilku wersji sportowej Megane R.S. Ta ostatnia dostępna była także w niemal wyczynowej odmianie Trophy. Najprawdopodobniej, niedługo jednak auto zniknie z linii produkcyjnych zakładów w Hiszpanii i Turcji.

W kwestii napędów na pewno nie będzie już takiej różnorodności. Megane E-Tech może zyskiwać tylko kolejne warianty pojemności baterii i mocy silników elektrycznych. Czy w dobie upodobania klientów do SUV-ów i crossoverów, doczekamy się innych wersji nadwoziowych Megane E-Tech? Czy wariant elektryczny powtórzy sukces swojego spalinowego protoplasty? Na odpowiedzi na te pytania trzeba będzie jeszcze poczekać.



