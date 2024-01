Kolejna inwestycja na Zakopiance. GDDKiA wybrała wykonawcę

Spis treści: 01 GDDKiA wybrała wykonawcę węzła na DK7

02 Kiedy węzeł na Zakopiance będzie gotowy?

03 GDDKiA modernizuje Zakopiankę

GDDKiA wybrała wykonawcę węzła na DK7

Swoje oferty na realizację inwestycji złożyło siedem firm, a zwycięska oferta opiewa na 91,1 mln złotych. Jak wskazuje GDDKiA, wjazd z Krzyszkowic na Zakopiankę zarówno w kierunku Krakowa, jak i Myślenic zostanie poprowadzony pod drogą krajową nr 7. Firma wykona również chodnik dla pieszych.

Kierowcy jadący z Krakowa do Krzyszkowic będą zjeżdżać z Zakopianki w prawo, a następnie przejadą pod DK7. Potem skorzystają oni z nowej drogi w okolicach agencji pocztowej, która zaprowadzi ich do drogi powiatowej biegnącej do Sieprawia. Tą samą trasą, tyle że w przeciwnym kierunku, poruszać się będą z kolei pojazdy jadące z Krzyszkowic do Myślenic. Ruch z Myślenic do Krzyszkowic i z Krzyszkowic w kierunku Krakowa skierowany będzie na przebudowaną w okolicach Zakopianki drogę powiatową. GDDKiA deklaruje, że poprawiony zostanie wjazd na DK7 i zjazd z niej.

