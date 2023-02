"Kobra" i "Orzeł" postrachem złodziei. Policjanci rozbili nietypową dziuplę

Jak informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak z warszawskiej policji, wspólne działanie policjantów z południowopraskiej grupy "Kobra" i stołecznego "Orła" doprowadziły od odzyskania czterech fiatów ducato i citroena jumpera.



Nietypowa akcja policji w Półtusku. Odzyskano pięć samochodów

Policyjny "szturm" na dziuplę w powiecie pułtuskim to efekt wielu tygodni działań operacyjnych. Łączna wartość odzyskanych pojazdów to ponad 600 tysięcy złotych. Cztery samochody zostały skradzione z terenu Warszawy - jedno auto trafiło do Polski z Niemiec.



Na terenie posesji znajdowały się 4 osoby, które zostały zatrzymane. Jednemu z mężczyzn, w wieku 48-lat, postawiono już pięć zarzutów paserstwa. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli też 24 700 zł.



Warszawa stolicą złodziei samochodów

Przypominamy, że Warszawa i Mazowsze od lat pozostają mekką złodziei samochodów w Polsce. W ubiegłym roku na nieco ponad 7,6 tys. zanotowanych przez policję kradzieży pojazdów, aż 2578 przypadków dotyczyło właśnie Warszawy i okolic.



Warto też zdawać sobie sprawę, że przestępcy coraz częściej interesują się właśnie samochodami dostawczymi.



Z danych IBRM Samar wynika, że w ubiegłym roku - w następstwie kradzieży - wyrejestrowano w Polsce aż 192 egzemplarze Fiata Ducato, co czyni go - uwaga - drugim najczęściej kradzionym samochodem w naszym kraju!

W ubiegłym w Polsce skradziono również ponad 80 egzemplarzy takich modeli samochodów dostawczych jak:

Mercedes Sprinter,

Renault Master,

Iveco Daily.