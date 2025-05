Prace konserwatorskie pomagają utrzymać tunele w dobrej kondycji. Niestety, wymaga to czasowego wyłączania ich z ruchu, co może uprzykrzać życie kierowcom podróżującym po regionie. Aby uniknąć nieprzyjemności w trasie, warto rozplanować swoją podróż uwzględniając daty prowadzonych konwersacji.

Prace konserwatorskie zostały zaplanowane w taki sposób, aby nie uprzykrzać życia kierowcom. Odbędą się w porach o zmniejszonym natężeniu ruchu. Mimo to, warto uwzględnić je w swoich planach wyjazdowych, aby przez przypadek nie natknąć się na utrudnienia.

Konserwacja tunelu odbywała się będzie poza weekendami, w godzinach wieczorowo-nocnych, od 20:00 do 5:00. Najbliższe zamknięcie tunelu Świętego Gotarda już za kilka dni, na początku czerwca. Oto w jaki sposób prezentuje się rozkład planowanych prac konserwatorskich:

Ponadto, raz w tygodniu, zazwyczaj z środy na czwartek, tunel jest zamykany od 23:00 do 1:00 na potrzeby przejazdu transportów specjalnych.

Przy okazji planowania 30 nocnych zamknięć, zaproponowano kilka dróg alternatywnych, które pomogą kierowcom ominąć tunel Świętego Gotarda. Pierwsza z nich to droga przez przełęcz San Bernardino, prowadząca wschodnią stroną Alp. Kolejna, to przejazd przez przełęcz Gotthard. Jest to bardziej wymagająca trasa, niezalecana osobom podróżującym z przyczepami kempingowymi. Dodatkowo, jest ona sezonowo zamykana na zimę.