Policjanci drogówki coraz częściej opuszczają teren zabudowany i wraz z funkcjonariuszami z grupy Speed patrolują autostrady oraz drogi ekspresowe. To jeden z kolejnych etapów poprawy bezpieczeństwa na drogach szybkiego ruchu, który zakłada kontrolowanie jazdy na zderzaku oraz tzw. wyścigu słoni, czyli wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na odcinkach, gdzie obowiązuje zakaz. Dodatkowo nieoznakowane radiowozy korzystając z wideorejestratora namierzają kierowców przekraczających dozwoloną prędkość.

W poniedziałek tuż przed godziną 9 policjanci z Kępna jadąc drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy zauważyli pędzące BMW. Po rozpoczęciu pomiaru okazało się, że 43-letni mieszkaniec gminy Łąck jechał z prędkością 230 km/h na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 120 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego do kontroli, który stwierdził, że powodem nadmiernej prędkości jest pośpiech.

do 10 km/h – 50 zł i 1 punkt karny,

Kierowcy muszą pamiętać o karze recydywy. Jeżeli zmotoryzowany w ciągu dwóch lat zostanie przyłapany na popełnieniu tego samego wykroczenia na drodze, zostanie ukarany podwójną stawką mandatu przewidzianego za dane przewinienie. Kara to dotyczy osób, które m.in. przekroczą dozwoloną prędkość o co najmniej 30 km/h, będą prowadziły pojazd w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzającej, nie zastosują się do zakazu wyprzedzania, będą prowadziły pojazd bez wymaganych uprawnień lub dopuszczą się wykroczeń związanych z pieszymi.