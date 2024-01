Spis treści: 01 Zima była łaskawa, ale to się zmieni

02 Alert RCB dla kierowców. O czym ostrzega?

03 Jak zachować się gdy na drodze jest gołoledź?

Zima była łaskawa, ale to się zmieni

Tym razem zima zaskoczyła drogowców tylko na chwilę - na przełomie listopada i grudnia 2023 kiedy dość nieoczekiwane, intensywne opady śniegu zasypały całą Polskę. Choć służby drogowe były dobrze przygotowane i zareagowały dość szybko, duża częstotliwość opadów powodowała, że nie trudno było natknąć się na białe drogi. Warunki były trudne nawet na autostradach. Mniej więcej w drugim tygodniu grudnia sytuacja uległa wyraźnej poprawie, a aż do nowego roku intensywne opady śniegu omijały Polskę.

Z końcem roku zima znów o sobie przypomniała i częściowo zasypała wschodnie rejony Polski, jednak to co najgorsze ma dopiero nadejść. Wczoraj i dziś służby skorzystały z funkcjonalności oferowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, czyli popularnego Alertu RCB - nadawanego wiadomością SMS komunikatu ostrzegawczego, by poinformować kierowców o zbliżającym się znaczącym pogorszeniu warunków drogowych. Treść komunikatu brzmiała:

Uwaga! Dziś i jutro (03/04.01) opady marznącego deszczu i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa