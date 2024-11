Spis treści: 01 Jaki zwrot za paliwo rolnicze w 2025 roku?

02 Ponad 1,3 mld litrów oleju napędowego

03 Komu przysługuje zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Jaki zwrot za paliwo rolnicze w 2025 roku?

Rolnicy mogą liczyć na zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy, który wykorzystali w swojej działalności. Głównym warunkiem otrzymania tej dopłaty jest gromadzenie faktur VAT (lub ich kopii), które dokumentują zakup paliwa. W 2024 roku stawka wynosiła 1,46 zł za litr kupionego oleju. Obecny rok dobiega końca, w związku z czym rolnicy zastanawiają się, ile będzie przysługiwać im w nadchodzącym 2025 roku. Rząd bierze się do pracy w tej kwestii.

W nadchodzącym roku zaskoczenia raczej nie będzie. Jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2025 roku stawka, tak samo jak obecnie, ma wynosić 1,46 zł za litr. Jak uzasadniono, kwota została zaproponowana ze względu na ustaloną w projekcie budżetu na przyszły rok kwotę 2,013 mld zł, która jest przeznaczona na kwestię podatku akcyzowego i jego wypłatę. Szacuje się, że w ramach realizacji tego zadania jednostki samorządu terytorialnego otrzymają 39,5 mln zł, a producenci rolni przeszło 1,973 mld zł.

Ponad 1,3 mld litrów oleju napędowego

"Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2025 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych. Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby ok. 6,5 mln DJP bydła, ok. 260 tys. DJP owiec, ok. 62 tys. DJP kóz, 285 tys. DJP koni oraz ok. 9,6 mln szt. świń" - czytamy w projekcie rozporządzenia. Autorzy przewidują, że łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego w celach rolniczych, poświadczona fakturami dołączonymi do wniosków o zwrot podatku wyniesie ponad 1,3 mld.

Komu przysługuje zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Zgodnie z przepisami zwrot akcyzy za paliwo rolnicze następuje za okresy sześciomiesięczne, co oznacza, że rolnicy otrzymują go dwa razy w roku. Wnioski należy złożyć w lutym i sierpniu. Zwrot jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych, które są w posiadaniu lub współposiadaniu (w takiej sytuacji tylko jeden ze współwłaścicieli ma prawo złożyć wniosek, musi on być jednak podparty pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli, oczywiście taka procedura nie dotyczy małżeństw) producenta rolnego określone w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto przy zwrocie podatku bierze się pod uwagę średnią roczną liczbę świń będących w posiadaniu producenta rolnego, a także średnią roczną liczbę DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) bydła, owiec, kóz i koni. Dane dotyczą roku poprzedzającego ten, w którym został złożony wniosek.