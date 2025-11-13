Spis treści: Cztery na dziesięć samochodów ma problemy z oświetleniem Ruszyła kampania "Twoje światła - nasze bezpieczeństwo" Kiedy i gdzie można za darmo ustawić światła w samochodzie? Na drogach wzmożone kontrole. Jaki mandat za światła?

Cztery na dziesięć samochodów ma problemy z oświetleniem

W okresie jesiennym, gdy wcześnie zapada zmrok i pogarszają się warunki atmosferyczne, sprawne i prawidłowo wyregulowane światła mają szczególne znaczenie. Pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkody na drodze oraz pieszych poruszających się jezdnią lub poboczem. Niestety, nie wszyscy kierowcy zdają sobie z tego sprawę, dlatego funkcjonariusze co roku przypominają, że niewłaściwe oświetlenie pojazdu może nie tylko obniżać komfort jazdy, ale też zwiększać ryzyko tragicznych wypadków.

Ruszyła kampania "Twoje światła - nasze bezpieczeństwo"

Z uwagi na fakt, że prawidłowe działanie świateł wymaga profesjonalnej weryfikacji, policja po raz kolejny przeprowadza ogólnopolską akcję "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo". W ramach kampanii organizowane są dni otwarte na stacjach kontroli pojazdów, umożliwiające kierowcom bezpłatne sprawdzenie oświetlenia pojazdów. Pierwsza edycja miała miejsce 25 października, kolejne odbędą się 15 i 22 listopada oraz 6 grudnia 2025 roku.

Kiedy i gdzie można za darmo ustawić światła w samochodzie?

Do odwiedzenia stacji kontroli pojazdów (SKP) zachęcają sami policjanci drogówki, podkreślając, że troska o sprawne oświetlenie to nie tylko bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, ale także obowiązek każdego kierowcy. W akcji biorą udział stacje działające pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należące do Holdingu Polskiego Związku Motorowego, a także stacje Dekra Polska oraz Speed Car. Swoją stację udostępni również Instytut Transportu Samochodowego. Do najbliższej uczestniczącej w akcji SKP poprowadzi kierowców aplikacja Yanosik.

Na drogach wzmożone kontrole. Jaki mandat za światła?

Policja zapowiada, że w czasie trwania akcji należy spodziewać się wzmożonych kontroli stanu technicznego pojazdów, podczas których funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na braki i nieprawidłowości w oświetleniu. Można zakładać, że w trakcie akcji policjanci nie będą wystawiać mandatów tak często jak zazwyczaj, jednak należy pamiętać, że problemem nie jest jedynie niewłaściwa regulacja reflektorów. Uszkodzone lub zmatowiałe klosze oraz niesprawne źródła światła mogą stanowić podstawę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Warto pamiętać, że policyjny taryfikator dość szeroko traktuje kwestie oświetlenia pojazdów. Przykładowo, jazda bez wymaganego oświetlenia może kosztować od 100 zł i 2 punkty karne (w godzinach od świtu do zmierzchu) do 300 zł i 6 punktów karnych (w godzinach od zmierzchu do świtu).

Jeżeli chodzi o ustawienie świateł lub ich działanie, policjant ma szerokie pole manewru. W takich przypadkach kierowca może zostać ukarany za kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie (art. 97 Kodeksu Wykroczeń i art. 66 Prawa o Ruchu Drogowym) mandatem na tzw. zasadach ogólnych, który może wynosić od 20 zł do nawet 3 tys. zł.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL