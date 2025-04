Niebezpieczne i niepokojące sytuacje na drogach to niestety codzienność. W idealnym świecie wszyscy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegaliby przepisów, co eliminowałoby niepotrzebne zgrzyty. Rzeczywistość jest jednak daleka od ideału, a za kierownicami siedzą ludzie, którzy kierują się emocjami. Potwierdza to sytuacja uwieczniona na nagraniu opublikowanym w internecie.

Kierowca ciężarówki utrudniał wyprzedzanie. Nagranie jest na YouTube

Do sieci trafiło kolejne nagranie przedstawiające niebezpieczne zachowanie jednego z kierowców. Według danych na nagraniu, sytuacja miała miejsce 11 kwietnia 2025 roku około 16:00 na trasie DW 780 Babice - Alwernia w Małopolsce.

Widać na nim, jak ciężarówka z naczepą wywrotką skutecznie utrudnia możliwość bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania srebrnej skodzie, która jedzie za zestawem. Wszystko odbywa się w kadrze wideorejestratora zainstalowanego w pojeździe poruszającym się za głównymi bohaterami, ale w bezpiecznej odległości.

Walka o pozycję na DW780. Srebrna osobówka kontra ciężarówka

Srebrna Skoda włącza kierunkowskaz w momencie, gdy oznakowanie poziome nie zakazuje wykonania manewru wyprzedzania. Warunki wydają się być dobre, ponieważ na przeciwnym pasie chwilowo nic nie jedzie.

Pomimo rozpoczętego manewru, ciężarówka jadąca z przodu bez przyczyny zjeżdża na lewą stronę, blokując drogę skodzie. W tym czasie widać, jak z naprzeciwka nadjeżdżają już inne pojazdy, a bohaterowie filmu znów zajmują prawy pas i dojeżdżają do ronda.

Za rondem widzimy dalszą część batalii. Przy wjeździe do miejscowości Kwaczała, kierowca Skody ponownie podejmuje próbę wyprzedzenia. Kierowca ciężarówki kolejny raz chce mu w tym przeszkodzić. Mimo dużego niebezpieczeństwa, kierowca skody dopina swego i po chwilowej jeździe na krawędzi, w końcu pojawia się przed ciężarówką. Tutaj nagranie się kończy, ale czy to oznacza, że można na spokojnie przejść do porządku dziennego?

Gorąco w komentarzach. Kierowca ciężarówki skrytykowany

Sytuację uwiecznioną na nagraniu z pewnością zaliczyć można do niebezpiecznych. Oczywiście nie wiemy, co sprowokowało kierowcę ciężarówki do takiego zachowania, ale mimo wszystko, nie powinien był pozwolić by emocje wzięły nad nim górę. Komentujący pod filmem na YouTube są zgodni, co do tego, że takie zachowanie powinno spotkać się z najwyższą surowością ze strony służb.

Widać, że prawo jazdy C+E przyszło mu bardzo łatwo, jak chce je w tak głupi sposób stracić. Taki zestaw to nie jest zabawka.

Policja czeka na zgłoszenie. Pozostał tylko rok

Skontaktowaliśmy się z KPP w Chrzanowie, aby dowiedzieć się, jakie konsekwencje spotkają kierowcę ciężarówki za to zachowanie. Niestety z informacji udzielonych przez zastępcę oficera prasowego wynika, że policja nie odnotowała jeszcze tego zdarzenia w swoich systemach. Nagrywający ma rok na zgłoszenie wykroczenia, zanim się ono przedawni.

Jeśli policja otrzyma nagranie, wówczas będzie mogła rozpocząć czynności wyjaśniające. Kierowca tamujący ruch na drodze może zostać ukarany mandatem do 500 zł i 8 punktami karnymi.

Kierowcy zapłacą również w weekendy. Polski kurort zmienia zasady Polsat News