Kary za brak opłaty autostradowej to fikcja? E-TOLL dziurawy jak sito

Paweł Rygas Wiadomości

Wygląda na to, że polscy kierowcy są jednymi z najbardziej zdyscyplinowanych na świecie. W ubiegłym roku zaledwie 1,5 tys. zmotoryzowanych otrzymało wezwanie do zapłaty kary za przejazd po państwowej autostradzie bez uiszczenia opłaty elektronicznej. W tym czasie po odcinkach objętych systemem elektronicznego poboru opłat e-TOLL przejechało co najmniej 30 mln samochodów.

Zdjęcie W całym 2022 roku wystawiono zaledwie 1517 kar za jazdę autostradą bez opłaty elekrtronicznej e-TOLL / fot. Paweł Relikowski/Polska Press / Agencja SE/East News