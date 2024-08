Jeremy Sochan rozbił Porsche za milion złotych. Jest nagranie w sieci

Policyjny raport podaje, że możliwą przyczyną zdarzenia była nadmierną prędkość. Jednak nie ma dowodów na to, żeby Polak przekroczył prędkość na tym odcinku drogi. W dodatku policja nie wniosła zarzutów wobec gracza San Antonio Spurs. To oznacza, że nie złamał przepisów.

Czym jeździ Jeremy Sochan?

Jeremy Sochan porusza się po amerykańskich drogach Porsche 911 GT3 RS w jaskrawym kolorze Lizard Green. Koszykarz sprawił sobie taki samochód w ubiegłym roku, z okazji 20. Urodzin. Nie jest to jednak najnowsza wersja, tylko generacja 991.2, produkowana w latach 2018-2020.

Zdjęcie Jeremy Sochan parkuje w swoim garażu Porsche 911 GT3 RS (991.2) w kolorze Lizard Green. / screen z Instagrama (@jeremysochan) / INTERIA.PL

Mimo upływu czasu, nadal jest to jeden z najbardziej pożądanych modeli Porsche z rynku wtórnego. Jest wyposażone w 4-litrowy, sześciocylindrowy silnik typu bokser oferuje 520 KM mocy, a maksymalny moment obrotowy wynosi 470 Nm. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 3,2 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 312 km/h. Ceny na rynku wtórnym wynoszą nawet milion złotych.