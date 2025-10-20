W skrócie Policjanci w Bochni odkryli samochód z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi i mechanizmem szybkiej zamiany tablic.

Kierowcy używają różnych metod, by uniknąć identyfikacji i uniknąć mandatów, w tym podrobionych tablic i systemów magnetycznych.

Za korzystanie z fałszywych tablic rejestracyjnych grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Tablice rejestracyjne to coś więcej niż tylko kawałek metalu z numerami. To podstawowe narzędzie identyfikacji każdego pojazdu - pozwala policji czy służbom miejskim błyskawicznie ustalić, do kogo należy auto. W praktyce to także klucz do wystawiania mandatów i kar dla tych, którzy zbyt często zapominają o przestrzeganiu przepisów.

Kierowcy próbują oszukać system. Sposobów jest mnóstwo

By unikać odpowiedzialności niektórzy kierowcy posuwają się do zaklejania tablic przypadkowymi naklejkami, licząc na to, że w razie kontroli będą mogli udawać niewiedzę. Inni wykazują się jeszcze większą pomysłowością, stosując magnetyczne listki, by uniknąć opłat za parkowanie w mieście. Są też tacy, którzy próbują w perfidny sposób oszukać system stosując podrobione tablice rejestracyjne. Często w tym celu kupują tzw. "tablice kolekcjonerskie" czyli zamienniki łudząco podobne do oryginalnych.

Co mniej rozsądni kierowcy potrafią montować nielegalne tablice na stałe. Inni wybierają "sprytniejsze" rozwiązania - np. systemy mocowania na magnes, umożliwiające szybką i nieinwazyjną wymianę tablic w razie kontroli. Zdarzają się też bardziej wyszukane metody podmiany numerów. W Bochni policjanci ujawnili samochód wyposażony w mechanizm pozwalający na błyskawiczną zmianę tablic rejestracyjnych.

Sprawdzali zaparkowane pojazdy. Odkryli ruchomy mechanizm

Sprawa wyszła na jaw, gdy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni interweniowali w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów. Podczas rutynowej kontroli funkcjonariusze sprawdzili auta w policyjnej bazie danych. Wśród nich znajdował się samochód osobowy, którego tablice rejestracyjne nie odpowiadały numerowi VIN pojazdu.

Podczas czynności policjanci ustalili, że tablice rejestracyjne zamontowane w kontrolowanym pojeździe były umieszczone na ruchomym mechanizmie. Na zewnątrz widoczne były podrobione tablice wyglądem zbliżone do oryginalnych, natomiast właściwe numery przypisane do pojazdu ukryte były z tyłu mechanizmu.

Za fałszywe tablice rejestracyjne grozi kara więzienia

Funkcjonariusze wylegitymowali 25-letniego właściciela samochodu i przeprowadzili oględziny pojazdu, zabezpieczając m.in. nieprawidłowe tablice oraz mechanizm umożliwiający ich szybką wymianę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi być zarejestrowany i posiadać tablice rejestracyjne przypisane do konkretnego numeru VIN. Użytkowanie pojazdu mechanicznego wyposażonego w fałszywe tablice rejestracyjne stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

