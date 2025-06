Tablice rejestracyjne stanowią obowiązkowy element wyposażenia każdego pojazdu poruszającego się po drogach publicznych. To właśnie one umożliwiają służbom szybką i skuteczną identyfikację auta oraz jego właściciela. To również na podstawie unikalnych numerów wystawiane są mandaty i wezwania do zapłaty. Nic więc dziwnego, że niektórzy kierowcy decydują się na ingerencję w wygląd tablic, próbując uniknąć odpowiedzialności.