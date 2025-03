Wizerunek posła Łukasza Litewki stał się szczególnie rozpoznawalny podczas ostatniej kampanii wyborczej do sejmu i senatu za sprawą oryginalnego podejścia do bannerów wyborczych.

Litewka zyskał szczególne uznanie wśród internautów, wykorzystując wolną przestrzeń na swoich bannerach do tego, by umieścić zdjęcia psów od lat czekających na adopcję. Spotkał się wówczas z kapitalnym odbiorem, co z pewnością odbiło się na liczbie ponad 40,5 tys. zebranych głosów.