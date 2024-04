Circle K: ceny paliw minus 30 groszy

W Circle K promocja obowiązuje od 30 kwietnia do 5 maja. Posiadacze karty lojalnościowej EXTRA mogą skorzystać z rabatu 30 gr na benzynę i olej napędowy. Circle K obniża też ceny LPG - o 10 groszy. Warunkiem skorzystania z promocji jest zatankowanie co najmniej 20 litrów paliwa oraz posiadanie karty lojalnościowej EXTRA, którą można założyć również w momencie dokonywania transakcji. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 50 l w ramach jednej transakcji. Każdy klient będzie mógł skorzystać z oferty dowolną ilość razy w okresie obowiązywania promocji.

MOL: do zaoszczędzenia 35 groszy na litrze

Sieć stacji paliw MOL proponuje rabat dla korzystających z aplikacji MOL Move. Od 26 kwietnia do 5 maja użytkownicy aplikacji zobaczą w niej kupon obniżający o 35 groszy na litrze cenę bezołowiowej 98-ki EVO Plus. Olej napędowy EVO Plus tankuje się z obniżką o 15 gr, a paliwa standardowe EVO 95, EVO Diesel i LPG z 10-groszowym rabatem na każdym litrze. Każdy z kuponów promocyjnych pozwala na zatankowanie w promocyjnej cenie do 100 litrów - powyżej tej ilości naliczone zostaną standardowe ceny.

Moya: niższe ceny paliw za zakupy

Promocja w sieci Moya komunikowana jest jako prezent dla klienta z okazji pierwszych urodzin aplikacji SUPER MOYA. Jej posiadacze mogą zatankować paliwo o 10 lub 20 groszy taniej - każde, również LPG. Promocja trwa od 26 kwietnia do 5 maja, ale wiąże się dodatkowo z koniecznością dokonania zakupu na stacji i obowiązuje na maksymalnie 25 litrów paliwa. Regulamin precyzuje, że należy kupić jeden z produktów Caffe MOYA, a do wyboru są różne rodzaje kaw, herbata, czekolada do picia oraz hotdogi. Z promocji można skorzystać jeden raz.

Orlen: paliwa tańsze nawet o 40 groszy

Orlen proponuje uczestnikom programu Orlen Vitay zniżkę 30 lub 40 groszy w czasie od 26 kwietnia do 5 maja. Wyższy rabat przewidziano dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Promocja dotyczy zakupu benzyn i oleju napędowego. Ze zniżką można zatankować najwyżej dwa razy i jednorazowo nie więcej niż 50 litrów. Nie przewidziano rabatów na gaz LPG.

Kierowcy aut elektrycznych będą mogli skorzystać z promocji na ładowanie w sieci ORLEN CHARGE. Rozpocznie się ona 1 maja o północy i potrwa do 5 maja, do godz. 23.59. W tym czasie każdy użytkownik aplikacji ORLEN Charge będzie mógł naładować pojazd z 10 proc. rabatem na wszystkich stacjach ORLEN i punktach ładowania energii z Grupy ORLEN.

Shell nie obniża cen paliw na majówkę

Jedyną propozycją, jaką Shell przygotował do swoich klientów, jest zwiększona liczba punktów lojalnościowych – ale to oferta wprowadzona 17 kwietnia i trwająca do końca maja. Klubowicze Shell ClubSmart mogą liczyć na trzykrotność liczby punktów w stosunku do standardowej oferty. Według regulaminu, Oferta obowiązuje na paliwa Shell V-Power Diesel oraz Shell V-Power 95. Od poniedziałku do piątku za kazdy litr paliw biorących udział w akcji naliczane są 3 punkty Shell ClubSmart, a w niedzielę 6 punktów Shell ClubSmart. Paliwo Shell V-Power Racing nie bierze udziału w ofercie. Z oferty można skorzystać wielokrotnie, skanując kartę Shell ClubSmart przed dokonaniem zakupu.