ITD testuje nowe fotoradary!

Ponad tysiąc zdjęć, symulacje różnych sytuacji drogowych, pomiary wykonane w dzień i w nocy - w piątek na lotnisku w Toruniu przeprowadzono testy fotoradarów. To kolejny etap w wyłonieniu dostawcy 26 nowych urządzeń rejestrujących.

Zdjęcie /ITD

Możliwości techniczne i prawidłowość wykonywanych pomiarów na lotnisku w Toruniu sprawdzali specjaliści z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Testy były prowadzone nie tylko w dzień, ale również po zmroku. Aby sprawdzić, czy urządzenia spełniają wymogi CANARD, przeprowadzono szereg symulacji różnych sytuacji drogowych, w tym wykonywano pomiary kiedy pojazdy znajdowały się równocześnie na czterech pasach ruchu. W trakcie testów urządzenia wykonały ponad tysiąc zdjęć. Na tym nie koniec. Zarejestrowany materiał zdjęciowy zostanie jeszcze poddany analizie i ocenie spełnienia wymagań jakościowych.

Wykonawca umowy ma dostarczyć oraz zainstalować fotoradary, które będą mogły pracować w trudnych warunkach pogodowych, wysokiej i niskiej temperaturze powietrza, rejestrować prędkość do co najmniej 220 km/h. Fotoradar ma umożliwiać rejestrację wykroczeń w obu kierunkach ruchu, a jakość wykonanych zdjęć musi być wysoka. Fotoradary powinny identyfikować konkretny pojazd, odczytując jego tablicę rejestracyjną, którego kierujący popełnił wykroczenie spośród innych pojazdów znajdujących się na co najmniej trzech sąsiednich pasach ruchu.

Zdjęcie / ITD

W ramach realizowanego projektu rozbudowy i zwiększenia skuteczności działania w ramach automatycznej kontroli ruchu drogowego, Inspekcja Transportu Drogowego kupi w sumie 358 urządzeń rejestrujących, które zasilą działający już system CANARD. Urządzenia zastąpią dotychczas działające oraz zostaną ustawione w nowych lokalizacjach.