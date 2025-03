Praca przy oczyszczaniu miasta ze śmieci nie należy do najłatwiejszych. Osoby decydujące się na pracę w tej branży, muszą liczyć się z możliwymi problemami zdrowotnymi, szczególnie podczas wykonywania obowiązków ładowacza. Jak mówił Kamil Pawelec, jeden z jego kolegów nabawił się problemów z kręgosłupem i czeka go zabieg medyczny.

Po dwóch latach zdobywania doświadczenia w tym zawodzie zdecydował się zrobić uprawnienia do kierowania pojazdami w kategorii C. Umożliwiło mu to zmianę warunków pracy na stanowisko kierowcy śmieciarki. Nie traktuje tego jednak jako awansu - zaznacza, że to dwa różne stanowiska.