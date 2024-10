Ile kosztuje najtańszy nowy samochód w Polsce w 2024 roku?

Krzysztof Kruczkowski Wiadomości

Ile co najmniej trzeba zapłacić, by w 2024 roku wyjechać z salonu w Polsce nowym samochodem? Co dostaje się za daną kwotę? Czy w wyposażeniu można liczyć na klimatyzację? Odpowiadamy na te pytania.

Zdjęcie Mitsubishi Space Star to najtańszy nowy samochód w 2024 roku / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL