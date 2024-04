Idą zmiany w mandatach. Kierowcy czekali na nie od lat

To będzie prawdziwy przełom. Ministerstwo Sprawiedliwości znowelizuje przepisy, dzięki czemu kierowcy będą mogli uchylić niesłusznie wystawiony mandat. Co trzeba zrobić, by uniknąć kary?

Zdjęcie Nadchodzą ważne zmiany. Niesłusznie ukarany będzie mógł się odwołać. Interweniował RPO / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News