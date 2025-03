Honda Koraidon: Japoński gigant będzie produkował jeżdżące pokemony?

Honda we współpracy z The Pokemon Company ogłosiła uruchomienie „Projektu Honda Koraidon”, który zakłada stworzenie naturalnej wielkości legendarnego Pokémona. Czy ten pojazd jeszcze możemy nazywać motocyklem, czy jest to już dwukołowy wytwór japońskiej wyobraźni?