Honda kończy z produkcją motorowerów. Wszystko przez normy emisji spalin

Honda kończy z produkcją motorowerów. Powodem normy emisji spalin

Honda ma zakończyć produkcję motorowerów z silnikami o pojemności nieprzekraczającej 50 centymetrów sześciennych - poinformował japoński portal nikkei.com. Ma to nastąpić w maju 2025 roku.

Swego czasu motorowery cieszyły się sporą popularnością, jednak, jak informują japońskie media, firma uznała, że zrezygnowanie z produkcji jest konieczne ze względu na coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin. Chodzi tutaj m.in. o te, które w listopadzie 2025 roku wejdą w życie w ojczyźnie producenta. Z informacji przekazanych przez anonimowe źródła wynika, że Honda uzasadnia swoją decyzję tym, że nie osiągnie odpowiedniego zysku nawet przy znaczącym wzroście cen. Wynika to zarówno ze spadającego popytu na takie pojazdy, jak i samych kosztów, które japoński producent musiałby ponieść, by dostosować silniki do spełnienia nowych norm emisji.

Honda ma największy udział na rynku motorowerów

Japońska agencja informacyjna Kyodo zwraca uwagę, że Honda ma obecnie największy udział w rynku motorowerów z silnikami o tej pojemności. Seria Super Cub, która trafiła do oferty producenta w 1958 roku, liczy obecnie ponad 100 mln egzemplarzy. Tym samym są to jedne z najpopularniejszych jednośladów o takiej pojemności na świecie.

Z danych Japońskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów wynika, że w 1980 roku Honda wyprodukowała ok. 1,98 mln egzemplarzy jednośladów tej kategorii. W 2023 roku natomiast liczba ta spadła do ok. 90 tys.