Hamilton rozbił bolid Ferrari podczas testów w Barcelonie. Trudne początki w nowym zespole

Lewis Hamilton w 2025 roku rozpoczyna nowy rozdział w swojej karierze, dołączając do Ferrari. Jednak jego pierwsze testy z włoskim zespołem nie poszły zgodnie z planem. Brytyjczyk rozbił bolid Ferrari SF-23 podczas jazd na torze Catalunya w Barcelonie, co zmusiło ekipę do przerwania sesji i naprawy auta.