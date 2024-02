Gierkówka to polska "droga śmierci". Rusza remont za 119 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na przebudowę kolejnego odcinka drogi krajowej 91. Jak przekonują urzędnicy - inwestycja jest konieczna ze względu na kwestie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i usprawnienie ciągu komunikacyjnego na całej trasie. Słynna Gierkówka od lat jest bowiem uważana za jedną z najgorzej utrzymanych dróg w naszym kraju.

Przebudowa za ponad 119 mln zł zostanie wykonana przez konsorcjum firm NDI z Warszawy oraz NDI Sopot. Wykonawcy zobowiązali się do przeprowadzenia modernizacji 5,5 km odcinka DK91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym. Inwestycja obejmie m.in. unowocześnienie skrzyżowań, budowę nowych ciągów pieszych, wykonanie oświetlenia i sygnalizacji świetlnych, a także dostawanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś. Na redukcję hałasu wpłynie budowa ekranów akustycznych. To jednak nie wszystko.

Na przebudowę "Gierkówki" przeznaczono 900 mln zł

Jak podkreśla GDDKiA - przebudowa wspomnianego fragmentu to zaledwie mały fragment rzeczywistych planów wobec Gierkówki. Do 2027 roku urzędnicy planują modernizację ponad 40 km tej trasy. Dokładny zakres prac można prześledzić na poniższej grafice.

Zdjęcie Plan modernizacji "Gierkówki" do 2027 roku. / GDDKiA

Już teraz kierowcy mogą skorzystać z niemal 5-kilometrowego odcinka Nowa Wieś - Zawada, a na kolejnych trzech odcinkach o łącznej długości blisko 15 km prowadzone są prace. W lipcu ubiegłego roku podpisano umowy na przebudowę odcinków Częstochowa - Nowa Wieś oraz Siedlec Duży - Koziegłowy. Dla kolejnych dwóch fragmentów tj. Nowa Wieś - Zawada i Markowice - Brudzowice odpowiednie dokumenty zostały zatwierdzone we wrześniu i styczniu 2022 roku. Łączna długość tych czterech odcinków to 19 km, a wartość umów realizacyjnych to w sumie ponad 360 mln zł.

Dla pozostałych trzech odcinków o długości około 17 km wciąż wykonywana jest dokumentacja projektowa. Według założeń GDDKiA łączny koszt całej inwestycji (wraz z przygotowaniem do realizacji dla ośmiu odcinków drogi) wyniesie ponad 900 mln zł.