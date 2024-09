Spis treści: 01 Gdzie rejestruje się najwięcej aut?

Gdzie rejestruje się najwięcej aut?

Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk i Katowice - tablice rejestracyjne z tych miast ma prawie połowa nowych pojazdów zarejestrowanych w Polsce w okresie od stycznia do lipca 2024 roku. Najwięcej, bo aż niemal 81 tysięcy tablic rejestracyjnych wydano w warszawskich urzędach. Kolejny na liście jest Kraków z wynikiem prawie 20 tysięcy, a za nim Poznań i Wrocław, w których wydano po 18 tysięcy tablic. Powyżej 10 tysięcy pojazdów zarejestrowano też w Gdańsku oraz Katowicach - wynika z raportu Otomoto Lease.

Jak zaznaczają twórcy raportu, tak duża liczba rejestracji w największych miastach nie wynika z tego, że mieszka tam najwięcej odbiorców indywidualnych. Ponad połowa nowych aut w Polsce jest leasingowana albo wynajmowana, a firmy, które świadczą takie usługi są skoncentrowane najczęściej w stolicy lub innych dużych miastach. Sytuacja wygląda więc tak, że to firmy rejestrują pojazdy w urzędzie odpowiadającym ich lokalizacji, a użytkownik odbiera zarejestrowane już auto i "przeprowadza" je do swojego miejsca zamieszkania. Jak zauważa Michał Knitter z Otomoto Lease (dawny Carsmile) "dane o ruchu na naszej platformie internetowej wskazują, że nowymi samochodami interesują się przede wszystkim mieszkańcy miast wojewódzkich, a także mniejszych miejscowości należących do dużych aglomeracji. W przypadku aglomeracji warszawskiej są to przykładowo: Pruszków, Legionowo czy Piaseczno. W pozostałych lokalizacjach, położonych poza metropoliami, większym zainteresowaniem cieszą się auta używane".

E-rejestracja samochodów od 2026 roku?

Być może za około dwa lata, pod koniec 2026 roku, ruszy też w Polsce usługa e-rejestracji pojazdów. Dealerzy czy firmy leasingujące będą mogły dokonać rejestracji przez specjalny interfejs elektroniczny, natomiast prywatni użytkownicy zarejestrują auto poprzez nową usługę w aplikacji mObywatel. Tablice rejestracyjne zostaną dostarczone do właściciela kurierem, choć pozostanie też możliwość ich osobistego odbioru w urzędzie.