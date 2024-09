Podwyżki opłat za badanie techniczne. Diagności apelują

Badanie techniczne jest obowiązkowe dla każdego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Bez ważnego badania nie można poruszać się po drogach, a policjant może ukarać kierowcę mandatem od 1500 do 5000 zł. Koszt badania technicznego w Polsce to 98 zł. Diagności od miesięcy apelują o podwyższenie tej opłaty i wygląda na to, że wkrótce za badanie techniczne zapłacimy więcej.

Zdjęcie Diagności oczekują podniesienia ceny badań technicznych / 123RF/PICSEL