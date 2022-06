Co to jest caravaning?

Caravaning to forma turystyki motorowej. W tym przypadku jednak zamiast hotelu za bazę żywieniowo-noclegową służy przyczepa kempingowa albo kamper.

Czy ta definicja w pełni odpowiada na pytanie, co to jest caravaning? Zwolennicy wakacyjnych wypraw kamperem nazywają go wręcz stylem życia.

Powodem jest to, że zapewnia całkowitą niezależność zarówno w zakresie podróży, jak i odpoczynku - również w towarzystwie rodziny czy przyjaciół.

Kamper czy przyczepa kempingowa? Co wybrać na urlop?

Jeśli złapałeś już kempingowego bakcyla, to kolejnym krokiem do realizacji wakacyjnych planów jest wybór właściwego pojazdu.

Kamper czy przyczepa kempingowa? Co wybrać na urlop w caravaningowym stylu? Oba typy pojazdów rekreacyjnych mają swoich zwolenników.

Kamper to samochód zintegrowany z częścią mieszkalną, która zapewnia pasażerom miejsce do spania i wypoczynku. Wielkość i pojemność kampera różnią się ze względu na rodzaj zabudowy.

Największe są alkowy, czyli kampery zbudowane na podwoziu oraz kabinie samochodu dostawczego. Oferują do 8 miejsc sypialnych, ale ich spore gabaryty mogą utrudniać podróżowanie.

Mniejsze są kampery typu półintegra. Za najbardziej komfortowe uważane są z kolei pojazdy rekreacyjne o nadwoziu w pełni zintegrowanym z kabiną kierowcy.

Najmniejsze są kamper vany, czyli pojazdy dostawcze typu Volkswagen Transporter wyposażone w kempingowe udogodnienia. Masa całkowita większości kamperów wynosi poniżej 3,5 tony. Może je więc legalnie prowadzić każdy posiadacz prawa jazdy kategorii B.

Zakup lub wynajem przyczep kempingowych jest tańszy niż w przypadku kamperów. Ich największe modele również mogą oferować nawet 8 miejsc do spania. Większość samochodów osobowych ma możliwość montażu haka holowniczego, co pozwala na jazdę z przyczepą kempingową.

Przepisy dotyczące ruchu drogowego pozwalają właścicielom prawa jazdy kategorii B na ciągnięcie przyczep o masie całkowitej do 750 kg. Jedynie najmniejsze modele, przeznaczone dla 2-3 osób, mieszczą się w tej wadze.

Jazda z przyczepą, która zapewni komfortowe warunki dla 4 i więcej podróżujących wymaga prawa jazdy kategorii E. Pamiętaj również, że jeśli zestaw składający się z samochodu osobowego i przyczepy przekroczy wagę 3,5 tony, to konieczne jest uiszczenie stosownej opłaty drogowej.

Co zabrać na wakacje do kampera albo przyczepy?

Wymarzony urlop wymaga odpowiedniego przygotowania. Nie zapomnij, aby zabrać na wakacje do kampera albo przyczepy rzeczy potrzebne podczas wypoczynku. Co składa się na podstawowe i niezbędne wyposażenie?

Butla gazowa z reduktorem;

Podkłady do poziomowania;

Przedłużacz i przejściówki CEE;

Wąż do wody;

Garnki;

Zastawa do stołu;

Miski;

Czajnik elektryczny;

Suszarka do prania;

Stół i krzesła.

Kempingi nad polskim morzem. Jaki wybrać?

Wybrzeże bałtyckie to najpopularniejszy kierunek wakacyjnych wypadów. Które kempingi nad polskim morzem oferują wysoki standard i cieszą się uznaniem wśród użytkowników kamperów oraz przyczep? Wypróbuj np.:

Kemping U Gienia w Gąskach - zlokalizowany 15 metrów od morza w spokojnej okolicy. Oferuje wszystkie udogodnienia przeznaczone dla kamperów.

- zlokalizowany 15 metrów od morza w spokojnej okolicy. Oferuje wszystkie udogodnienia przeznaczone dla kamperów. Camping Morski 21 w Łebie - jego wysoki standard został potwierdzony przez polskie i międzynarodowe stowarzyszenia kempingowe.

- jego wysoki standard został potwierdzony przez polskie i międzynarodowe stowarzyszenia kempingowe. Kemping Horyzont we Władysławowie - mieście się nad samym morzem i oferuje pełną infrastrukturę dla kamperów oraz piękne widoki.

- mieście się nad samym morzem i oferuje pełną infrastrukturę dla kamperów oraz piękne widoki. Keja plac dla kamperów w Pobierowie - przyjazny zwierzętom kemping położony w pobliżu malowniczego klifu.

- przyjazny zwierzętom kemping położony w pobliżu malowniczego klifu. Camping pod Brzozami w Ustroniu Morskim - oferuje komfortowe miejsca przeznaczone tylko dla kamperów.

