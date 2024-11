Spis treści: 01 LPG o 40 groszy w górę. Parytet ceny 40:60

20 grudnia kończy się trwający od roku okres przejściowy dotyczący 12. pakietu sankcji gospodarczych nałożonych przez UE na Rosję. Po tej dacie w życie wchodzi embargo na import do Europy rosyjskiego gazu płynnego. Przedstawiciele branży uspokajają, że LPG, na którym jeździ w Polsce ponad 2,5 mln samochodów nie zabraknie, chociaż kierowców czeka chwilowa podwyżka cen.

LPG o 40 groszy w górę. Parytet ceny 40:60

Najbardziej prawdopodobny scenariusz tego, co wydarzy się na polskich stacjach po 20 grudnia, nakreślił Andrzej Sikorski - prezes Grupy Unimot - jednego z największych w Polsce importerów LPG.

Teraz benzyna kosztuje 6-6,2 zł za litr, gaz 3 zł/litr, więc parytet wynosi ok. 50 proc. Zakładamy, że chwilowo parytet może wzrosnąć do 60 proc. Oznacza to, że po 20. grudnia za litr autogazu kosztować może między 3,4 a 3,6 zł. stwierdził w niedawnym wywiadzie dla PAP Andrzej Sikorski

Nie są to dobre wiadomości dla kierowców, bo jeszcze w kwietniu, w rozmowie z Interią, Sikorski prognozował, że ostatecznie wzrosty cen nie powinny przekraczać 10-15 groszy na litrze. Obecnie prezes Unimotu nie wycofuje się z tych słów, ale tłumaczy, że powrót do aktualnej sytuacji zajmie najpewniej kilka miesięcy.

Na bieżąco prowadzimy analizy rynku i nasze obecne prognozy wskazują, że minimalny wzrost cen detalicznych LPG może wynieść około 10-15 groszy na litr, jednak w mniej optymistycznym scenariuszu podwyżki mogą sięgnąć nawet 30-40 groszy. Wynika to przede wszystkim z dostosowania rynku do nowych realiów związanych z sankcjami, różnic w kosztach transportu surowca wynikających z wydłużenia łańcucha dostaw oraz wpływu zmian kursów walutowych wskazuje w rozmowie z Interią Adam Sikorski, prezes zarządu w UNIMOT S.A.

I dodaje, że - w początkowym okresie obowiązywania embarga - kierowcy mogą spodziewać sie tymczasowego parytertu cenowego względem benzyny z około 50 proc. do około 60 proc.



Konkurencyjność sektora autogazu w Polsce powinna w dłuższym terminie sprzyjać stabilizacji cen wskazuje w rozmowie z Interią Sikorski

Podobny scenariusz obserwowaliśmy chociażby w przypadku oleju napędowego, którego importu z Rosji - w ramach unijnych sankcji - zakazano 22 grudnia 2022 roku. Powrót do sytuacji sprzed nałożenia sanckiji i osiągnięcie cen zbliżonych do tych sprzed wybuchu konfliktu na Ukrainie, zajął importerom około półtora roku.

Mam samochód na LPG. Będę musiał jeździć na benzynie?

Zdaniem prezesa Unimotu czasowe podwyżki cen LPG mogą wpłynąć na polski rynek motoryzacyjny, ale - w jego opinii - autogaz wciąż nie będzie miał sobie równych jeśli chodzi o koszty eksploatacji pojazdu

Gdyby parytet ok. 60 proc. utrzymał się trochę dłużej, to może to wpłynąć na zakup nowych pojazdów i decyzję, czy kupować pojazd wyposażony w instalację LPG, czy korzystać z benzyny z hybrydą. Myślę jednak, że ci, którzy już mają instalację LPG, zaakceptują ten parytet, bo to i tak oznacza tankowanie 40 proc. taniej stwierdził w rozmowie z PAP powiedział Sikorski

Statek na LPG. Pierwszy taki w Polsce

Warto zauważyć, że sama Grupa Unimot, wykonała tytaniczną pracę, by przygotować się do płynnej zmiany kierunku dostaw LPG do Polski. W ostatnim czasie firma - na okres 12 miesięcy - wyczarterowała statek przeznaczony do transportu gazu LPG. Jednostka pływać ma dla polskiej grupy od 1 stycznia i przywozić do wynajętego już w maju terminala w Wilhelmshaven gaz z Morza Północnego i portów ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia).

Jeszcze w marcu Unimot kupił 90 proc. udziałów w spółce kolejowej Olavion dysponujący flotą 16 nowoczesnych lokomotyw, których zadaniem będzie transportowanie LPG z Wilhelmshaven do Polski. By zapewnić ciągłość dostaw w ostatnich miesiącach firma intensywnie rozbudowywała też flotę własnych cystern do przewozu paliw.