Był to naprawdę ładny samochód, co bardzo rzadko można było powiedzieć o polskich prototypowych samochodach z lat PRL. Sportowy charakter podkreślała linia nadwozia, chowane reflektory, koła z lekkich stopów. Przy niezmienionym rozstawie osi (w stosunku do bazowego podwozia Polskiego Fiata 125p) długość Ogara wzrosła do 4455 mm. Do napędu tego prototypu użyto wzmocnionego silnika FSO 1500 osiągającego moc 82 KM.