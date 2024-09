Spis treści: 01 List gończy za "Frogiem"

02 Za co poszukiwany jest Frog?

03 Za co wcześniej był skazywany Frog?

List gończy za "Frogiem"

Robert Nogal pseudonim "Frog" poszukiwany jest przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek. Wcześniej Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ wydał za nim list gończy. Mężczyzna nie stawił się do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Osoby, które znają miejsce pobytu "Froga", proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KP Warszawa Targówek w siedzibie jednostki przy ul. Chodeckiej 3/5. Informacje można również zgłaszać telefonicznie pod numerem 47 723 81 71 lub 47 723 87 50 oraz e-mailowo na adres kp-targowek.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl. Ewentualnie można zgłosić się też na najbliższy komisariat policji. Funkcjonariusze gwarantują pełną anonimowość.

Reklama

Za co poszukiwany jest Frog?

Jak podała warszawska policja, Robert Nogal został skazany za przestępstwo z art. 244 kk na sześć miesięcy więzienia. Funkcjonariusze nie podają żadnych dodatkowych szczegółów. Jak jednak łatwo sprawdzić, wspomniany artykuł dotyczy "niestosowania się do orzeczonych środków karnych", a na liście zakazów jakie może na tej podstawie orzec sąd, jest zakaz prowadzenia pojazdów. Wynika więc z tego, że Frog ponownie został zatrzymany za jazdę samochodem, pomimo sądowego zakazu. Za to przestępstwo Kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Frog otrzymał więc stosunkowo niski wymiar kary.

Za co wcześniej był skazywany Frog?

Informacja o tym, że Robert Nogal znowu złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i ponownie usłyszał w tej sprawie wyrok, może być pewnym zaskoczeniem, ponieważ od dawna do przestrzeni medialnej nie przebiły się żadne informacje na temat kolejnych przypadków łamania przez niego prawa.

Wideo youtube

Przypomnijmy, że na "Frogu" ciążył już wyrok za prowadzenie pomimo sądowych zakazów. We wrześniu 2018 roku został zatrzymany za kierownicą Porsche Panamery podczas rutynowej kontroli. Tłumaczył wtedy, że musiał odwieźć samochód klientowi, a nikogo więcej nie było w firmie. W 2020 roku został za to skazany na 1,5 roku więzienia, ale uchylał się od kary. Był poszukiwany, został zatrzymany dopiero w styczniu 2022 roku w Londynie. Trafił do aresztu, a polskie władze wystąpiły o jego ekstradycję. Do niej jednak nie doszło, ale jak rok temu informował "Super Express", Nogal odbył całą zasądzoną karę w brytyjskim więzieniu:

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2023 r. zaliczył skazanemu Robertowi N. na poczet wymierzonej kary 1 roku i 6 miesięcy okres faktycznego pozbawienia wolności w zakładzie karnym w Wielkiej Brytanii, uznając że kara została odbyta w całości. poinformowała "SE" Anna Leszczyńska z sekcji prasowej Sądu Okręgowego w Warszawie.

Obecna kara pozbawienia wolności, w związku z którą "Frog" jest poszukiwany, nie dotyczy więc tamtej sprawy. Z kolei w styczniu tego roku Sąd Najwyższy oddalił kasację złożoną przez prokuraturę od wyroku sądu II instancji. Chodziło o skrajnie niebezpieczną jazdę w 2014 roku w okolicach Kielc (kiedy uciekał Mercedesem klasy C przed policją, jadąc nawet 240 km/h po drodze krajowej) oraz o słynny przejazd przez Warszawę za kierownicą BMW M3, po którym usłyszała o nim cała Polska.

Sąd uznał, że "Frog" łamał przepisy (za co został skazany), jednak nie dopuścił się sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Ta ten wyrok prokuratura złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który ją odrzucił. Wówczas śledczy poinformowali, że wobec Nogala nie toczą się już żadne postępowania. Najwyraźniej jednak znowu usiadł za kierownicę, został zatrzymany i ponownie próbuje uniknąć więzienia.