Ford otworzył listy zamówień na Rangera Raptora. Tanio nie będzie

Raptor to wyczynowa wersja Forda Rangera, najlepiej sprzedającego się pickupa w Europie. Pod maską przygotowanego przez Ford Performance i zaprezentowanego na początku roku Rangera Raptora spoczywa benzynowy silnik twinturbo 3.0 EcoBoost V6, który w w wersji europejskiej generuje 288 KM i 491 Nm momentu obrotowego. Jednostka napędowa współpracuje z 10-biegową skrzynią automatyczną.

Od 2023 roku w ofercie pojawi się też czterocylindrowy turbodiesel.

Samochód jest zadziorny, ale również luksusowy i naszpikowany elektroniką. Kierowca ma do wyboru siedem trybów jazdy i cztery rodzaje pracy aktywnego układu wydechowego. Może też korzystać z układu kontroli zjazdu ze wzniesienia, który kontroluje prędkość podczas zjazdu bez korzystania z pedału gazu i hamulca. Podróżujący autem mogą używać również cyfrowego zestawu wskaźników o przekątnej 12,4 cali oraz 12-calowego ekranu dotykowego, odpowiedzialnego za sterowanie systemem rozrywki i łączności.

Dla wyczekujących sprawdzenia możliwości nowego Forda Rangera Raptora jest dobra wiadomość. Producent otworzył listę zamówień, a potencjalni klienci mogą skonfigurować na stronie internetowej marki swój wymarzony samochód, wybierając np. kolor, pakiet wyposażenia.

Nasi klienci mają już możliwość stworzenia swojego wymarzonego Rangera Raptora następnej generacji – mogą eksperymentować z gamą opcji dzięki naszemu konfiguratorowi online. Bez względu na to, jaką konfigurację wybiorą, Ranger Raptor zawsze będzie zapewniał doskonałe wrażenia z jazdy w terenie, z których jest powszechnie znany. Hans Schep, Dyrektor Generalny Ford Pro Europe

Jak deklaruje producent, pierwsze egzemplarze trafią do właścicieli jesienią. Jedynym czynnikiem, który może przyhamować entuzjazm potencjalnych właścicieli nowego Rangera Raptora jest jego cena. W najtańszej wersji auto kosztuje 284 tys. zł netto, co daje ok. 350 tys. brutto.

