Fiat 500e będzie autem spalinowym. Poznaliśmy datę premiery oraz cenę

Spis treści: 01 Fiat 500e będzie autem spalinowym

02 Jaki silnik w spalinowym Fiacie 500e?

03 Ile będzie kosztować spalinowy Fiat 500? Więcej niż poprzednik?

04 Zakład w Tychach nie będzie produkował Fiata 500. Zamiast tego będą chińskie auta

Fiat 500e będzie autem spalinowym

Fiat 500e doczeka się wariantu spalinowego. Decyzja, choć nietypowa, nie jest niczym zaskakującym, ponieważ o tym, że włoski producent rozważa taki krok, mówiło się już od dawna. Zaprezentowane w 2020 roku 500e, jak sama nazwa wskazuje, debiutowało w wersji na prąd i tylko z takim rodzajem napędu miało być oferowane. Śmiało można stwierdzić, że zmiana w strategii włoskiego producenta wynika m.in. ze stosunkowo niskiego zainteresowania elektryczną wersją modelu (w 2023 r. z taśm zjechało nieco ponad 77 tys. egzemplarzy).

Reklama

Jaki silnik w spalinowym Fiacie 500e?

Spalinowy wariant 500e nie zostanie wyposażony w doskonale znany z aut koncernu Stellantis silnik benzynowy 1.2 PureTech. Zamiast tego w spalinowej "pięćsetce" znajdziemy litrowy silnik benzynowy znany choćby z poprzedniej generacji modelu oraz z Pandy. Generuje on 70 KM, a wspomaga go układ miękkiej hybrydy.

Ile będzie kosztować spalinowy Fiat 500? Więcej niż poprzednik?

Oliver Francois, dyrektor generalny marki Fiat, zapowiedział, że samochód produkowany będzie w fabryce Mirafiori w Turynie. Premiera spalinowego wariantu zaplanowana jest na przełom 2025 i 2026 roku. Produkcja ma natomiast ruszyć w pierwszym kwartale 2026 r. Szef Fiata na Europę Gaetano Thorel, powiedział, że popyt na spalinowy wariant powinien wynosić między 100 tys. i 110 tys. sztuk rocznie.

A co z ceną? Wspomniany już dyrektor generalny włoskiej marki zapowiedział, że nowa spalinowa "pięćsetka" będzie kosztować "kilkaset euro więcej" niż jej poprzedniczka. To oczywiście wiąże się z koniecznością spełnienia unijnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i wyposażenia auta w szereg systemów. Katalogowa cena dostępnej jeszcze poprzedniej generacji ze spalinowym napędem, zaczyna się od 61 tys. zł, więc nowa wersja będzie kosztowała około 63-65 tys. zł. Będzie to nieporównywalnie mniej od jej elektrycznej odmiany, za którą trzeba obecnie zapłacić minimum 130,9 tys. zł.

Zakład w Tychach nie będzie produkował Fiata 500. Zamiast tego będą chińskie auta

Warto wspomnieć, że "stary" spalinowy Fiat 500 zjeżdżał z taśm fabryki w Tychach. Co w takim razie czeka polski zakład po zakończeniu produkcji modelu? Stellantis postanowił, że produkowane tam będą samochody chińskiej marki Leapmotor. Póki co auta tego producenta nie będą jednak oferowane w naszym kraju. Zgodnie z zapowiedziami szefa koncernu, Carlosa Tavaresa, do końca tego roku w Europie otwartych zostanie 200 punktów sprzedaży marki. Na początku pojawią się one we Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Grecji oraz Rumunii.