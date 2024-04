Feld Batterie V2 na Północnej Obwodnicy Krakowa. Wszystko już zabezpieczono

Spis treści: 01 Twierdza Kraków zatrzymała drogowców. Pomogą archeolodzy

02 Ford Tonie zatrzymał budowlaną ofensywę

03 Północna Obwodnica Krakowa. Drogowcy znaleźli Feldbatterie przy Dożynkowej

04 Północna Obwodnica Krakowa i stare szańce na Prądniku

05 Ślady Austro-Węgier na Północnej Obwodnicy Krakowa

06 Północna Obwodnica Krakowa prawie gotowa

Okolice Krakowa kryją w sobie szereg pamiątek z przeszłości. Przykładowo - w czasie prac na S52 natknięto się na wiele pozostałości historycznej Twierdzy Kraków.

Twierdza Kraków zatrzymała drogowców. Pomogą archeolodzy

Odkryte przez drogowców obiekty to pozostałości konstrukcji ziemnych związanych z powstającą wokół miasta siecią zabudowań militarnych. W założeniach miały one uczynić z Krakowa nowoczesną twierdzę graniczną.



Znaleziska okazały się istotnym elementem uzupełniającym wiedzę o funkcjonowaniu Twierdzy Kraków pod koniec XIX wieku i w przededniu wydarzeń związanych z toczącą się jesienią 1914 roku bitwą krakowską tłumaczą przedstawiciele GDDKiA

Ford Tonie zatrzymał budowlaną ofensywę

W czasie prac nad Północą Obwodnicą Krakowa natrafiono np. na pozostałości "Fortu Tonie" - umocnień z przełomu XIX i XX wieku zlokalizowanych w miejscowości Tonie (obecnie część Krakowa). Fort nr 44 "Tonie" był jednym z głównych fortów artyleryjskich w systemie Twierdzy Kraków.

Badania archeologiczne pozwoliły odtworzyć dokładny przebieg oraz granice wałów ziemnych i fos. Odsłoniły również elementy stanowiące pozostałości infrastruktury towarzyszącej fortyfikacjom, takie jak studzienka odprowadzająca wodę opadową z terenu szańca piechoty i pozostałości ceglanego pieca informuje GDDKiA

Co ważne, ziemne elementy szańca piechoty zostały dokładnie zinwentaryzowane i udokumentowane. Plany zakładają odtworzenie szańca i uczynienie z niego atrakcji turystycznej.

Północna Obwodnica Krakowa. Drogowcy znaleźli Feldbatterie przy Dożynkowej

Na inny z obiektów inżynierii fortecznej natrafiono w pobliżu dzisiejszej ul. Dożynkowej. Ekipa archeologiczna odsłoniła pozostałości ziemnej konstrukcji oznaczonej pierwotnie jako bateria polowa (Feld Batterie) FB V2. Konstrukcja z rodziny szańców między-polowych, miała zabezpieczać zaplecze pomiędzy fortami 45a "Bibice" i 47a "Węgrzce" oraz przedpola prochowni w Witkowicach.



Zdjęcie Znaleziska archeologiczne z Północnej Obwodnicy Krakowa / GDDKiA

Archeologów szczególnie ucieszyły odkryte pozostałości komina wentylacyjnego. Zbudowano go z kamionkowych rur oznaczonych sygnaturą działającej od 1870 roku firmy ceramicznej Lederer & Nessenyi, której zakłady znajdowały się w Floridsdorfie koło Wiednia. Fortyfikacja stopniowo znikała z krajobrazu Krakowa po I wojnie światowej. Ostatecznie teren w tym miejscu wyrównano pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku.

Północna Obwodnica Krakowa i stare szańce na Prądniku

Pozostałości budowli fortecznych znaleziono też po zachodniej stronie drogi krajowej nr 7. Na stanowisku Kraków-Prądnik drogowcy trafili na pozostałości szańca - ziemnej fortyfikacji polowej stanowiącej pierwotnie zabezpieczenie zaplecza grupy fortów w Węgrzcach. Zdaniem archeologów obiekt ten powstał około 1887 jako niewielka, między-polowa fortyfikacja ziemna, służąca do walki na krótkim dystansie. Jego pierwotny cel to zabezpieczenie zaplecza fortów nr 47 "Łysa Góra" i 47a "Węgrzce". Starsi mieszkańcy Krakowa mogą jeszcze pamiętać charakterystyczne szańce, które obecne były w krajobrazie jeszcze do początku lat 70. ubiegłego wieku. Dopiero wówczas podjęto decyzję o ich zasypaniu i zniwelowaniu terenu.

Ślady Austro-Węgier na Północnej Obwodnicy Krakowa

Archeolodzy badający teren natrafili na liczne przedmioty z życia codziennego stacjonujących w fortach żołnierzy. To np. blaszany, emaliowany kubek z sygnaturą dwugłowego orła cesarskiego i napisem Austria oraz inicjałami H&C 1/2. Dzięki zachowanemu oznaczeniu udało się ustalić, że kubek pochodzi z austriackiej miejscowości Knittelfeld, gdzie znajdowała się fabryka Haardt & Co. Enamellierwerke und Metallwarenfabriken AG.

Północna Obwodnica Krakowa prawie gotowa

Przedstawiciele GDDKiA chwalą się, że zaawansowanie prac na odcinku Północnej Obwodnicy Krakowa o długości 12,3 km przekracza już 91 proc. W ramach rozbudowy oprócz samej obwodnicy, powstanie też 33 km nowych dróg lokalnych łączących osiedla i miejscowości leżące wzdłuż drogi S52. Całość inwestycji zostanie oddana do ruchu jeszcze w tym roku. Budowa pochłonie blisko 1,9 mld zł, z czego 790 mln zł dofinansowanych zostało ze środków UE.