Elektryczny dostawczak Toyoty powstaje w Polsce. Co potrafi i ile kosztuje?

Nowy model gamie modelowej Toyota Professional wjechał do polskich salonów. Klienci mogą już zamawiać elektrycznego dostawczaka produkowanego w Tychach, który oferuje zasięg do 420 km i jest dostępny z gwarancją do miliona kilometrów. Na co ją stać i ile kosztuje Toyota Proace Max Electric w Polsce?

Zdjęcie Toyota Proace Max to największy dostawczak w ofercie japońskiego producenta. I zarazem bliźniak aut z koncernu Stellantis. / materiały prasowe