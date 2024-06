Elektryczny bus zakończył testy nad Morskim Okiem. Problemem nie był zasięg

W poniedziałek zakończyły się testy elektrycznego busa na trasie do Morskiego Oka. Nowy nabytek Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) mógłby w przyszłości zastąpić pracujące w pocie czoła zaprzęgi konne. Testy "elektryka" na trasie Palenica Białczańska - Morskie Oko to jeden z punktów zawartego porozumienia pomiędzy wozakami organizującymi transport konny, a obrońcami praw zwierząt.

Elektryczny autobus nad Morskim Okiem. Ma wady i zalety

W ciągu ostatnich dwóch tygodni autobus regularnie kursował z Palenicy Białczańskiej i z Zakopanego nad Morskie Oko. Zdaniem TPN pojazd sprawował się dobrze, a jego największą wadą nie okazał się zasięg.

Przez ostatnie dwa tygodnie przewoziliśmy osoby z niepełnosprawnościami, które o własnych siłach nie mogły dotrzeć nad Morskie Oko. Auto sprawdziło się dość dobrze, jeżeli chodzi o akumulatory, bo pełne ładowanie wystarczyło nawet na sześć kursów. Przystąpimy w kolejnych dniach do podsumowania szczegółowego testów i opracujemy wszystkie uwagi kierowców. Problemem na pewno jest to, że pojeździe jest tylko jedno miejsce na wózek inwalidzki. Zbigniew Kowalski z TPN dla PAP

Elektryczny autobus zdał egzamin. Jest tylko jedno “ale"

To zadowalający wynik, ale testy pokazały inne mankamenty - tylko jedno miejsce na wózek inwalidzki oraz bezgłośną pracę silnika. Piesi turyści w większości przypadków nie słyszeli nadjeżdżającego pojazdu. Kierowca dodał jednak, że silnik o mocy 78 kW (106 KM) dzielnie radził sobie w górskim terenie.

Dobrze się nim jeździ pod górę, ale ponieważ jest to silnik w pełni elektryczny, nie wydaje żadnego dźwięku i tu jest pewien mankament, bo turyści idący szlakiem nie słyszą nadjeżdżającego z tyłu samochodu. Trzeba bardzo uważać, żeby kogoś nie potrącić. Z uwagi na teren parku narodowego nie używamy tu klaksonu. Czasami trzeba było przez otwarte okno krzyknąć, żeby turyści zeszli z drogi, zwłaszcza gdy padał deszcz. kierowca Stanisław Gąsienica-Kotelnicki.

Zdjęcie Elektryczny pojazd dostarczył producent z Sanoka. Automet MiniCity Electric bazuje on na podwoziu do zabudowy Mercedesa Sprintera. / Paweł Murzyn

Nawet sześć kursów na jednym ładowaniu. Wiele zależy od warunków

Kierowca autobusu wykonywał na jednym ładowaniu do czterech przejazdów, choć podkreślił, że auto byłoby w stanie pokonać ten dystans sześciokrotnie na jednym ładowaniu baterii. Testowy samochód ma system rekuperacji, co oznacza, że podczas jazdy w dół odzyskuje energię. Jak wyjaśnił kierowca, na tym dystansie można odzyskać do około 4 proc. baterii.

Testowany pojazd to Automet MiniCity Electric, czyli autobus wyprodukowany przez firmę z Sanoka. Bazuje on na podwoziu do zabudowy Mercedesa Sprintera. Może przewieźć do 16 osób, a jego zasięg to 200 km. Ma napęd na jedną oś, co stawia pod znakiem zapytania jego sprawność na górskich szlakach w okresie zimowym. W okresie jazdy testowej byli zabierani tylko pasażerowie z orzeczoną niepełnosprawnością.

W weekendy ruch pieszy na trasie był bardzo duży, więc nie było możliwości, żeby zrobić sześć kursów. Podczas dużego ruchu turystycznego, jazda pod górę trwała nawet godzinę, podczas gdy w dni powszedni, kiedy nie było ruchu pieszego jechało się 15 minut. Ze uwagi właśnie na ruch pieszy, a także pojazdy konne, trzeba było jeździć wolniej. To jest dość wąska droga poza tym mocno pod górę i jest sporo zakrętów, tak że trzeba być bardzo ostrożnym, żeby kogoś nie potrącić. wyjaśnił PAP kierowca autobusu.

Przypomnijmy, że zawarte 17 maja porozumienie między Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz przedstawicielami wozaków i organizacji prozwierzęcych, zawiera 12 punktów, które mają pomóc rozwiązać obecny konflikt. Testy elektrycznego busa to tylko jedno z wielu ustaleń.