W skrócie Nowe przepisy nakładają na gminy powyżej 100 tys. mieszkańców obowiązek zakupu wyłącznie autobusów zeroemisyjnych do transportu publicznego.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej alarmuje, że taki tabor może być zawodny podczas ewakuacji w sytuacjach kryzysowych, szczególnie przy ewentualnych brakach w dostawie prądu.

Po testach bezpieczeństwa w Norwegii wykryto, że autobusy elektryczne Yutong są podatne na ryzyko zdalnego unieruchomienia przez modem sim.

Prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej - Dorota Rondtke - wystosowała pismo do premiera Donalda Tuska z prośbą pilne zmiany zapisów Ustawy o elektromobilności. Jej zapisy w praktyce zakazują większym gminom (powyżej 100 tys. mieszkańców) kupowania autobusów innych niż elektryczne do obsługi transportu miejskiego.

Problem w tym, że np. Ustawa o obronie Ojczyzny i jej przepisy dotyczące "obrony cywilnej" i "ochrony ludności", nakładają na gminne przedsiębiorstwa transportowe obowiązek sprawnej ewakuacji mieszkańców. A z takim zadaniem - w warunkach klęsk żywiołowych czy np. konfliktów zbrojnych - autobusy elektryczne mogą sobie nie poradzić.

Elektryczne autobusy bezużyteczne w czasie ewakuacji?

Prezes IGKM przypomina, że aktualnie obowiązujące przepisy w praktyce nakazują operatorom transportu publicznego kupowanie wyłącznie zeroemisyjnych autobusów miejskich. Jak czytamy w liście skierowanym do premiera, "bezwzględny zakaz nabywania taboru innego niż zeroemisyjny" dotyczy w praktyce "blisko 40 miast zamieszkałych przez ponad 10 mln ludzi".

W sytuacjach kryzysowych i związanych z tym koniecznością ewakuacji i koniecznością podejmowania szybkich, awaryjnych działań, tabor zeroemisyjny może okazać się zawodny

Autorka listu dodaje, że "ewentualne braki w dostawie prądu skutecznie zablokują możliwość realizacji zadań związanych z transportem i ewakuacją pogłębiając sytuację kryzysową" np. poprzez "zablokowanie drożności dróg i lokalizacji strategicznych na skutek rozładowania" pojazdów.

Elektrycznym autobusem nie uciekniemy z miasta. Zagrożenie dla mieszkańców

Członkowie Izby nie negują sensu inwestowania w nowy, zeroemisyjny tabor. Prezes IGKM zwraca jednak uwagę, że wraz z powiększaniem się floty elektrycznych lub wodorowych autobusów:

"istnieje ryzyko związane z koniecznością zabezpieczenia na potrzeby ewakuacji floty pojazdów zeroemisyjnych, z powodu braku innego rodzaju pojazdów".

Uściślijmy - zgodnie z zapisami Ustawy o elektromobilności, w przypadku gmin liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, każdy autobus zakupiony po 1 stycznia 2026 roku, który nie jest pojazdem zeroemisyjnym, może być wykorzystywany "wyłącznie w celu obsługi linii wykraczających poza granice miasta". Oznacza to, że wozy z napędem spalinowym kupione po tej dacie, nie powinny już obsługiwać linii miejskich.

Spalinowe autobusy muszą zniknąć z miast. Zagrożenie dla bezpieczeństwa

Z perspektywy dużych miast, jak np. Warszawa, Kraków czy Wrocław, inwestowanie w spalinowy tabor, który nie może już być wykorzystywany na liniach wewnętrznych, przestaje mieć ekonomiczne uzasadnienie. To z kolei rodzi ryzyko, że w razie zaistnienia konieczności ewakuacji, miejskie przedsiębiorstwa transportowe nie będą w stanie podstawić mieszkańcom innego taboru, niż elektryczny.

"Nabywanie autobusów wyłącznie elektrycznych lub wodorowych, przy aktualnych uwarunkowaniach geopolitycznych oraz technologicznych, wiąże się z ryzykiem utraty kontroli operacyjnej w zakresie realizacji obowiązków podmiotu przeznaczonego do militaryzacji lub ochrony ludności" - czytamy w liście do premiera.

Przedstawiciele Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej apelują więc do premiera Donalda Tuska o zmiany w Ustawie o elektoromobilności. Ich propozycje zakładają zwolnienie z obowiązku zakupu wyłącznie autobusów zeroemisyjnych przewoźników, objętych tzw. "obowiązkiem militaryzacyjnym" lub uznanych za "podmioty ochrony ludności" w rozumieniu przepisów o obronie cywilnej.

Elektryczne autobusy można unieruchomić zdalnie?

Temat potencjalnych zagrożeń dla mieszkańców wynikających z przesiadania przewoźników miejskich na pojazdy zeroemisyjne rozgrzewał pojawił się ostatnio w październiku 2025 roku, po serii testów bezpieczeństwa przeprowadzonych w Norwegii. Operator transportu publicznego w Oslo - firma Ruter - zorganizowała własne testy mające sprawdzić, czy wykorzystywane przez nią pojazdy są odporne na cyberzagrożenia. Okazało się, że chińskie autobusy elektryczne marki Youton, które biją ostatnio rekordy popularności również w Polsce, wyposażone są w służący aktualizacji oprogramowania modem sim, który - potencjalnie - stwarza realne zagrożenie ich zdalnego unieruchomienia.

W świetle przeprowadzonych badań przedstawiciele Rutera uznali, że wykorzystywana przez nich setka wozów Yutonga zostanie "odcięta od sieci", a wszystkie aktualizacje oprogramowania będą się odbywać wyłącznie "po kablu", pod nadzorem firmowych techników.

Warto dodać, że w swoim liście do Prezesa Rady Ministrów przedstawiciele Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej zwracają również uwagę na - szeroko rozumiane - "uwarunkowania technologiczne".

"Wydarzenia": Kierowca potrącił trzy kobiety i uciekł. Policja zatrzymała dwóch Ukraińców Polsat News