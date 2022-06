Dziś Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych

Jak szacuje Międzynarodowy Związek Kolei UIC około 98 procent wszystkich wypadków na przejazdach kolejowych świata powodują kierowcy, którzy przypadkowo lub celowo łamią przepisy.

Bezpieczeństwo na Przejazdach Kolejowych - statystki przerażają

W całym 2020 roku doszło w Polsce do 170 wypadków na przejazdach kolejowych. Zginęło w nich 47 osób. Szacuje się, że nawet 70 procent wszystkich wypadków na kolei stanowią te związane z kierowcami i pieszymi na przejazdach. Dlatego Urząd Transportu Kolejowego chce zainwestować w poprawę bezpieczeństwa na przejazdach. Na prawie 14000 wszystkich przejazdów czynnych w kraju w 2021 roku, tylko 2300 miało najwyższą kategorię bezpieczeństwa "A".

Reklama

Zdecydowanie najwięcej jest w Polsce przejazdów kategorii "D", czyli takich bez rogatek i sygnałów świetlno-dźwiękowych, a oznakowanych jedynie znakami pionowymi. Urząd Transportu Kolejowego testuje już urządzenia monitorujące ruch na takich przejazdach, które umożliwiają także identyfikację i w efekcie karanie osób nieprzestrzegających przepisów. Koszt takiego rozwiązania na 500 z 7700 przejazdów to niecałe 90 mln zł.

UTK wpaja zasady bezpieczeństwa najmłodszym

Jednak nie tylko poprzez system kar nakładanych na kierowców UTK chce wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Od 2017 roku urząd prowadzi kampanię "Kolejowe ABC" adresowaną do najmłodszych. Do końca 2021 roku zajęcia w ramach kampanii odbyły się w 700 placówkach, a wzięło w nich udział w sumie 20 tys. dzieci. Łącznie, w ramach poprzedniej i trwającej drugiej edycji programu, do końca 2023 roku zajęcia mają być przeprowadzone w 1000 szkołach i objąć swoim działaniem ponad 30 tys. dzieci.