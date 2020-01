Dziennikarz motoryzacyjny dostał mandat na podstawie własnego wideo

Nagrywanie filmu z testem samochodu jest bardzo atrakcyjną formą przedstawienia sprawdzanego modelu, ale okazuje się, że może być też ryzykowne. Przekonał się o tym jeden z dziennikarzy motoryzacyjnych, zamieszczających w sieci swoje testy.

Sprawa dotyczy Joe Achillesa - brytyjskiego dziennikarza, który zamieścił w sieci swój prawie dwudziestominutowy test odświeżonego Audi R8 V10 performance. Aby móc lepiej zaprezentować możliwości tego 620-konnego supersamochodu, wybrał się nim do Niemiec, aby na tamtejszych autostradach móc legalnie rozwinąć większe prędkości (producent obiecuje, że model ten pojedzie nawet 331 km/h). Nie przewidział jednak innego problemu.

Jego nagranie zobaczył jakiś policjant z Derbyshire i zainteresował się częścią materiału nagraną jeszcze w Wielkiej Brytanii. Uznał on, że na oko dziennikarz jechał zbyt szybko. Na tej podstawie policja zwróciła się z prośbą o pomoc do organizacji Road Safety Support (organizacja non-profit udzielająca porad z zakresu bezpieczeństwa drogowego).



Wnikliwa analiza nagrania pozwoliła ustalić którymi drogami poruszał się dziennikarz. Następnie porównano wideo z danymi pozyskanymi z Google Earth Pro i na tej podstawie obliczono prędkość samochodu. Według policji Audi R8 poruszało się z prędkościami od 58 do 93 mil na godzinę (93-150 km/h), na drogach z ograniczeniem do 50 mph (80 km/h). W efekcie Achilles otrzymał mandat na równowartość 6200 zł oraz 6 punktów karnych (maksymalnie można mieć 12).

Cała ta historia jest bardzo ciekawa, ale budzi też sporo wątpliwości. Choćby takie, że trudno uznać Google Earth za zalegalizowane narzędzie do mierzenia prędkości pojazdów. Po drugie analizy dokonano na podstawie nagrania, w którym co chwilę zmieniane są ujęcia na takie ze środka oraz na widok z zewnątrz. Trudno na którymś z nich odnieść wrażenie, że Joe Achilles jedzie niemal dwa razy szybciej, niż jest to dozwolone. Poza tym przebitki na zewnątrz i wewnątrz auta mogły być robione w różnych miejscach i dowolnie potem zmontowane. Policja chyba uznała, że większość nagrania to jeden długi przejazd, bez żadnych cięć, a jedynie ze zmianami ujęć. Najwyraźniej w Wielkiej Brytanii żeby kogoś ukarać wystarczą przypuszczenia i obliczenia dokonywane "domowym" sposobem, a nie na przykład opinia biegłego.

Wideo Dostał mandat za test Audi R8

Problemy dziennikarzy zamieszczających swoje wideotesty w sieci pojawiały się też w Polsce, chociaż, przynajmniej oficjalnie, bez żadnych sankcji prawnych. Jakiś czas temu było głośno o jednym z popularnych youtuberów, w którego nagraniu widać było wskazania prędkościomierza oraz mijane ograniczenia prędkości, co jednoznacznie wskazywało na popełnienie wykroczenia. Później opublikował on kolejny test, w którym jechał dość agresywnie, ale tym razem nie było widocznej prędkości. Inny dziennikarz z kolei musiał tłumaczyć się policji podczas kręcenia materiału, ponieważ ktoś zadzwonił po patrol na widok "szalejącego" samochodu.

Na temat "szalejącego polskiego dziennikarza" mówiło się też sporo w kontekście tragicznego wypadku na Słowacji, spowodowanego przez Polaków. Pierwszym samochodem, który nie brał udziału w zdarzeniu, był Mercedes-AMG C 43 Coupe, należący do polskiego importera. Na tej podstawie uznano, że kierował nim dziennikarz motoryzacyjny i pojawiły się głosy, że ta grupa zawodowa składa się głównie z piratów drogowych. W rzeczywistości kierowca Mercedesa to tak zwany influencer, który uczestniczył w organizacji zlotu, z którego trzech kierowców wracało, gdy doszło do wspomnianego wypadu. I właśnie najprawdopodobniej na tej podstawie Mercedes użyczył mu samochodu - aby promować swój usportowiony model, wśród właścicieli drogich i mocnych aut, którzy mogą być zainteresowani kupnem klasy C AMG. A nie dlatego, że jest on dziennikarzem motoryzacyjnym.