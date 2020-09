Dwoje dzieci doprowadziło do pożaru dwóch aut

Komenda Powiatowa Policji w Tczewie opublikowała nagranie przedstawiające pożar dwóch samochodów w Tczewie w województwie pomorskim. Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Ogrodowej. Funkcjonariusze poszukiwali sprawców przez kilka dni. Okazało się, że są to dwaj chłopcy w wieku 4 i 9 lat.

Zdjęcie /Policja

Na nagraniu widać jak auto staje w płomieniach. Ogień zajmuje także pojazd zaparkowany obok. Straty oszacowano w sumie na 20 tysięcy złotych.



Policjantom udało zidentyfikować sprawców podczas przeglądania zdjęć z monitoringu. To dwaj koledzy mający 4 i 9 lat.



Dawid Krajewski z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przyznał, że na zdjęciach widać było ubiór chłopców. Pozwoliło to określić funkcjonariuszom, o które dzieci dokładnie chodzi.



4- i 9-latek w obecności rodziców przyznali, że do wnętrza samochodu wrzucili maseczkę, którą wcześniej podpalili zapalniczką.

Sprawą chłopców zajmie się sąd rodzinny, do którego policja przekaże materiały tej sprawy.